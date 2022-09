TGS 2022 : Sonic Frontiers, Super Sonic fait face à un boss titanesque dans une bande-annonce inédite

Le Tokyo Game Show 2022 ouvrira ses portes officiellement ce jeudi 15 septembre, l'occasion pour les éditeurs de l'Archipel de bien mettre en avant leurs jeux. SEGA ne dérogera pas à la règle et a déjà envoyé du lourd en amont par l'intermédiaire de Ryu Ga Gotoku Studio, mais ce n'est pas tout. Sonic Frontiers vient en effet d'avoir droit à une toute nouvelle bande-annonce pour le salon, qui fait bien plaisir à voir.

Après nous avoir montré ses possibilités de gameplay et son scénario ces dernières semaines, nous avons droit à un trailer plus général, qui nous donne un aperçu de différents biomes qui seront à explorer, entre terres désolées, zone volcanique ou encore désert. Mais surtout, l'accent est mis sur les affrontements face aux étranges créatures peuplant les Starfall Islands, dont un gigantesque boss humanoïde qui mène la vie dure à notre héros. Pas de panique, car en récupérant l'Émeraude du Chaos de couleur violette, nous le voyons ensuite se transformer en Super Sonic, bien déterminé à lui régler son compte, un passage qui doit sûrement être assez tardif dans le jeu. Notez aussi que nous voyons Sonic sur le dos d'un « oiseau » en plein ciel, alors les surprises devraient être au rendez-vous. Le tout se fait sur fond du thème de l'ending Vandalize de ONE OK ROCK précédemment dévoilé.

Sonic Frontiers sortira le 8 novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, et vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 59,99 €.