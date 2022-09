Sonic Frontiers : un tour d'horizon des possibilités du jeu dans une nouvelle bande-annonce

Dans deux mois, la mascotte de SEGA fera son retour dans Sonic Frontiers, un jeu qui divise déjà les joueurs en raison des phases de gameplay qui avaient été diffusées sur la Toile au début de l'été, entre autres. Pour autant, le producteur du jeu est confiant, peut-être à juste titre puisque les plus récents aperçus donnent tout de même déjà plus envie, montrant notamment davantage de décors des Starfall Islands et des niveaux plus classiques dans le cyberespace, comme dans la bande-annonce de la gamescom 2022. Place désormais à une vidéo dite « overview », qui fait le point sur les principaux éléments de cette aventure.

D'entrée de jeu, la vidéo dévoile un détail inédit, à savoir le fait que Sonic se rend à Starfall Islands pour y rechercher les Émeraudes du Chaos en compagnie de Tails et Amy, cette dernière ayant été vue prisonnière dans le récent trailer. Sauf que leur arrivée ne se fera pas sans heurt puisqu'ils vont être pris dans un portail dimensionnel, notre hérisson bleu se retrouvant ensuite dans le cyberespace. Il va réussir à s'en échapper et c'est alors qu'il découvrira la première île du jeu, Kronos. Son but sera alors de chercher ses amis disparus et de résoudre les mystères du coin, liés à une ancienne civilisation.

Nous aurons donc à la fois droit à des niveaux linéaires et à du gameplay dans de larges zones ouvertes comme déjà montré, permettant de découvrir le monde dans l'ordre souhaité. En plus des combats et de l'exploration, des quêtes secondaires seront à accomplir, notamment pour retrouver nos amis perdus, tandis que la résolution de puzzles accroîtra la puissance et la défense de Sonic en nous récompensant par des objets, ou en révélant des accès à de nouvelles zones. Les accès au cyberespace seront eux bien gardés par des boss que nous devrons terrasser pour récupérer les mécanismes activant les portails. En complétant les niveaux virtuels, nous obtiendrons ensuite des clés nécessaires à l'ouverture des réceptacles contenant les Émeraudes du Chaos.

Côté combats, Sonic aura même droit à son arbre de compétences, avec des pouvoirs à débloquer et améliorer, comme la nouvelle compétence Course-boucle. Il pourra esquiver, effectuer des parades et contres, ainsi que divers combos, mais si vous n'aimez pas ça, un mode Auto les réalisera pour vous d'un simple appui sur une touche.

Avec tous ces détails, Sonic Frontiers donne déjà bien plus envie, il ne reste désormais plus qu'à patienter jusqu'au 8 novembre pour le découvrir sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 59,99 €.