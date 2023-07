gamescom 2023 : SEGA dévoile son line-up avec Sonic Superstars, Hyenas et un tas d'autres jeux

La gamescom 2023, c'est dans moins d'un mois. De nombreux développeurs et éditeurs seront à Cologne pour présenter leurs futurs titres aux joueurs et ils dévoilent petit à petit leur line-up. Après Bandai Namco, c'est SEGA qui présente les jeux qu'il mettra à en avant à l'occasion du salon vidéoludique européen.

Le studio japonais s'installera dans le Hall 8 du Koelnmesse avec 1 100 m² consacrés à ses futurs jeux, et il y en aura pour tous les goûts, voici le line-up de SEGA pour cette gamescom 2023 :

La dernière aventure très attendue de Sonic The Hedgehog, Sonic Superstars ;

; L’extraction shooter multijoueur et ses différentes classes de héros : Hyenas , par Creative Assembly ;

, par Creative Assembly ; Le tout nouveau jeu d’action aventure signé Ryu Ga Gotoku Studio, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ;

; Deux nouveaux jeux de la série Persona d’Atlus, acclamée par la critique : Persona 5 Tactica et Persona 3 Reload .

et . Le dernier DLC du jeu de stratégie épique de Creative Assembly, Total War: Warhammer III.

En plus de cela, SEGA aura des postes pour essayer Total War: Pharaoh, Samba de Amigo: Party Central, Endless Dungeon et Etrian Odyssey Origins Collection. Enfin, le constructeur tease une collaboration avec le groupe LEGO « pour fêter le lancement d'un tout nouveau Sonic The Hedgehog estampillé LEGO ». Espérons qu'il s'agisse d'un set inédit et non l'un des packs attendus la semaine prochaine.

La gamescom 2023 se tiendra du 23 au 27 août à Cologne, avec l'Opening Night Live dès le 22 août à partir de 20h00, à suivre en ligne. Vous pouvez déjà précommander Sonic Superstars à 59,99 € sur Amazon.