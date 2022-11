Sonic Frontiers : plusieurs mises à jour de contenu additionnel annoncées pour 2023 !

Cela fait déjà trois semaines que Sonic Frontiers est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, et qu'il a plutôt réussi à séduire la presse et les joueurs alors que ce n'était pas gagné, comme quoi son producteur avait raison d'être confiant. Il n'a pour autant pas dit son dernier mot, car du contenu additionnel va être proposé aux joueurs en 2023 via trois mises à jour, introduites ce mercredi au travers d'une feuille de route.

Voici ce qui nous attend l'année prochaine, ces ajouts étant entièrement gratuits.

Mise à jour 1 Juke-box

Mode Photo

De nouveaux modes de défis Mise à jour 2 L'anniversaire de Sonic (le premier jeu est paru le 23 juin 1991, NDLR)

Défi en zone ouverte

De nouveaux Kocos Mise à jour 3 Personnages jouables additionnels et nouveau scénario

Aucun détail supplémentaire sur les périodes de sortie de ces nouveautés n'a été donné, mais il faudra sans doute se montrer patient. Concernant les personnages jouables, le visuel laisse en tout cas peu de doute qu'il s'agira donc de Knuckles, Amy Rose et Tails. En attendant, un petit DLC là encore gratuit va être distribué le 21 décembre, consistant en une tenue « Holiday Cheer Suit » pour notre héros, accompagnée de quelques changements pour les fêtes sur Starfall Islands.

Si vous souhaitez vous procurer Sonic Frontiers, il est vendu à partir de 31,61 € sur Amazon.