Xbox Game Pass : les ajouts de début octobre 2021 datés, avec des nouveautés dès leur lancement

Les derniers jours ont été riches en surprises pour le Xbox Game Pass, avec l'arrivée dans le catalogue de Marvel's Avengers et de 3 titres mis en lumière lors du TGS 2021. Microsoft n'en oublie pas son rythme habituel et nous présente désormais les jeux qui seront ajoutés au service lors de la première moitié du mois d'octobre 2021.



Ils sont au nombre de 8, avec par exemple Totally Accurate Battle Simulator dès aujourd'hui, et les déjà confirmés Back 4 Blood et The Good Life dès leur lancement. Microsoft en profite pour rappeler le lancement de Windows 11 sur PC ce jour, et pour préciser que 6 titres vont quitter le XGP la semaine prochaine.

Disponible

Totally Accurate Battle Simulator (Cloud, Console & PC) ID@Xbox

Fêtez la sortie officielle de Totally Accurate Battle Simulator, qui a remporté un franc succès lors de sa phase d’Aperçu ! Prenez les commandes sur des terres ancestrales, des endroits effrayants et des mondes fantastiques. Vos troupes se battront avec la physique la plus étonnante que vous n’ayez jamais vue, créez vos propres unités grâce à l’éditeur ou envoyez votre armée affronter vos amis en multijoueur.

Prochainement

The Procession to Calvary (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 7 octobre

Un jeu d’aventure digne des Monty Python qui vous fait traverser un décor truffé de détails constitué de centaines de tableaux de la Renaissance. Commencez votre quête dans la peau d’une héroïne sans nom et pourchassez le tyran Heavenly Peter. Sur votre chemin, des personnages étranges, des énigmes étonnantes et des situations peu crédibles vous attendent.

Visage (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 7 octobre

Visage est un jeu d’horreur psychologique à la première personne. Explorez une mystérieuse maison en perpétuelle mutation dans un monde envoûtant qui mêle des environnements étrangement réconfortants à d’autres horriblement réalistes et vivez une aventure réellement terrifiante.

Back 4 Blood (Cloud, Console & PC) – 12 octobre

Disponible dans le Xbox Game Pass le jour de sa sortie. Back 4 Blood est un FPS frénétique et pensé pour la coopération, développé par les créateurs de Left 4 Dead, la franchise acclamée par la critique. Découvrez l’intense campagne histoire en coopération à 4 joueuses ou joueurs, le mode multijoueur compétitif qui vous permet d’incarner un humain ou un Infesté et un gameplay effréné qui tient en haleine.

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière (PC) – 12 octobre

Europe détient de nombreux secrets du passé, y compris le sombre pouvoir stasique. Travaillez avec l’Exo inconnue pour exploiter ce pouvoir avant que Vigris, la Kall des Ténèbres, ne le remette à ses forces déchues. Rassemblez-vous avec d’autres Gardiens pour venir à bout de l’empire, même si vous devez utiliser les ténèbres pour y parvenir.

Ring of Pain (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 14 octobre

Découvrez Ring of Pain, un jeu de cartes mêlant roguelike et exploration de donjons. Chacune de vos décisions est importante. Allez-vous viser le butin ou poignarder une créature dans le dos ? Rencontrez d’étranges amis généreux, choisissez bien votre équipement et percez les secrets de l’anneau de la douleur.

The Riftbreaker (Cloud, PC & Xbox Series X|S) ID@Xbox – 14 octobre

Disponible dans le Xbox Game Pass le jour de sa sortie. Vous incarnez une scientifique/commando d’élite à l’intérieur d’un mecha surpuissant. Traversez un portail à sens unique pour une planète lointaine, dans le but d’établir une base qui permettra de revenir sur Terre et de commencer ainsi une colonisation. Il vous faudra construire une base, extraire des ressources, récolter des échantillons et inventer de nouvelles solutions pour survivre.

The Good Life (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 15 octobre

Disponible dans le Xbox Game Pass le jour de sa sortie. La journaliste Naomi Hayward croule sous les dettes. Ayant accepté la demande du journal The Morning Bell de « percer le mystère d’une petite ville anglaise », Naomi se retrouve loin de son New York adoré et débarque à Rainy Woods, que d’aucuns surnomment « l’endroit le plus joyeux du monde ».

Windows 11 est disponible

Windows 11 est disponible partout dans le monde. Il s’agit d’une toute nouvelle expérience Windows, que vous pouvez découvrir grâce à une mise à jour gratuite sur les PC Windows 10 compatibles. Windows 11 sera également préinstallé sur les PC mis en vente à partir d’aujourd’hui. Avec des graphismes sublimes et une vitesse incroyable, les jeux sur Windows 11 seront plus beaux et plus agréables à jouer que jamais.

L’application Xbox est directement intégrée dans Windows 11, pour que vous puissiez choisir, télécharger et jouer à plus de 100 jeux PC de qualité grâce au Xbox Game Pass pour PC (abonnement vendu séparément). Le moment est idéal : le mois d’octobre lance l’un des trimestres les plus riches de l’histoire de Xbox, avec l’arrivée de jeux incroyables comme Age of Empires IV le 28 octobre, Forza Horizon 5 le 9 novembre et Halo Infinite le 8 décembre. Tous ces jeux seront disponibles dans le Xbox Game Pass Ultimate et dans le Xbox Game Pass pour PC dès le jour de leur sortie. Enfin, les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent aussi jouer à plus de 100 jeux console Xbox sur PC, sans avoir à les télécharger, grâce à la puissance du Xbox Cloud Gaming (en Bêta), via l’application Xbox.

Pour en savoir plus sur les avantages de Windows 11, rendez-vous sur le News Centre Windows France.

Comment utiliser le Xbox Cloud Gaming (en Bêta) sur PC

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent dorénavant accéder au Xbox Cloud Gaming (en Bêta) via l’application Xbox sur les PC Windows 10 (ou ultérieur) pour découvrir les jeux du Xbox Game Pass ! Cette vidéo vous guidera à travers l’expérience sur PC et vous montrera tout ce qu’il faut savoir pour bien démarrer.

Au cas où vous l’auriez manqué

AI: The Somnium Files (Cloud, Console & PC) – Disponible

Dans un futur proche, à Tokyo, le détective Kaname Date mène l’enquête sur un mystérieux tueur en série. Il doit chercher des indices sur les lieux des crimes, mais aussi dans ses rêves. Le titre pensé par Kotaro Uchikoshi (en charge de la série Zero Escape) et dont le character design est signé Yusuke Kozaki (No More Heroes, la série Fire Emblem) est une aventure dans le style néo-noir.

Dandy Ace (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – Disponible

Dandy Ace est un roguelike effréné où vous incarnez un magicien fabuleux qui utilise et combine des cartes magiques, en affrontant et pillant tout sur son passage dans l’espoir de vaincre l’Illusionniste aux yeux verts, Lele, qui l’a emprisonné dans un miroir maudit. Chaque partie apporte de nouveaux défis et combinaisons que vous pourrez explorer au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de Lele.

Lemnis Gate (Cloud) – Disponible

Lemnis Gate est un FPS multijoueur stratégique au tour par tour qui défie les lois du temps. Au cours des 5 rounds alternés se déroulant dans une boucle temporelle de 25 secondes, vous faites appel aux capacités uniques d’opérateurs spécialistes du combat interstellaire pour surclasser vos adversaires dans des batailles hallucinantes en 4 dimensions.

Marvel’s Avengers (Cloud, Console & PC) – Disponible

Marvel’s Avengers est un jeu original d’action-aventure à la troisième personne qui allie une histoire cinématographique et des modes solo et en coopération. Vous pourrez vous rassembler jusqu’à 4 en ligne, maîtriser des capacités extraordinaires, personnaliser vos héros toujours plus nombreux et défendre la Terre de menaces de plus en plus terribles.

Scarlet Nexus (Cloud, Console & PC) – Disponible

Découvrez le monde futuriste de New Himuka et rejoignez la dernière ligne de défense de l’humanité en incarnant un membre de la Brigade d’Extermination des Autres (BEA) doté de pouvoirs psioniques. Affrontez des mutants étranges, vivez les histoires interconnectées et levez le voile sur plusieurs mystères au fil des aventures des deux héros puissants de Scarlet Nexus : Yuito Sumeragi et Kasane Randall.

Unsighted (Cloud) ID@Xbox – Disponible

Suite à une longue guerre face aux humains, les quelques androïdes restants d’Arcadia commencent à manquer d’Anima, l’énergie qui fournit une conscience à tous les robots. C’est à vous, Alma, qu’il revient de trouver un moyen de retrouver la mémoire, de sauver vos amis et de les empêcher de devenir des Unsighted. Explorez les ruines immenses d’Arcadia, utilisez tout ce que vous trouverez : l’horloge tourne, ils ont besoin de vous.

Contenus téléchargeables et mises à jour

Minecraft : Seaside Story – Disponible

Avez-vous le pied marin ? Vous le saurez assez vite une fois que vous devrez pêcher le bar, mais aussi des babioles et des trésors ! Vendez vos trouvailles en ville ou tentez de pêcher chaque type de poisson sur cette carte relaxante !

Sea of Thieves Saison Quatre – Disponible

La dernière Saison de Sea of Thieves en date vous permet de plonger vers le Royaume Englouti et dans ses nombreux mystères, mais aussi de piller ses richesses tout en affrontant les Sirènes et les autres dangers des profondeurs. La Saison Quatre propose également de nouveaux défis, des récompenses cosmétiques, des titres, des Succès et plus encore !

Wasteland 3 : La Secte de la Sainte Détonation & la Colorado Collection – Disponible

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser jusqu’à 10 % ! Au plus profond du complexe militaire de Cheyenne Mountain, des sectes de mutants adulent une ancienne divinité qu’elles nomment la Sainte Détonation : une explosion nucléaire maintenue dans la stase. Les membres du Xbox Game Pass peuvent aussi économiser jusqu’à 20 % sur la Wasteland Colorado Collection, qui comprend Wasteland 3, les extensions La Bataille de Steeltown et La Secte de la Sainte Détonation, ainsi que les objets bonus Colorado Survival Gear.

Battlefield 2042 : Accès anticipé à la Bêta ouverte via EA Play – du 6 au 7 octobre

Faites partie des premiers à découvrir la nouvelle génération de guerre ouverte dans la Bêta ouverte de Battlefield 2042. Rejoignez le combat sur Orbital dans la peau de différents spécialistes capables d’utiliser des armes à la pointe de la technologie et des véhicules. L’accès anticipé sera disponible du 6 au 7 octobre si vous avez précommandé ou le jeu ou si vous être membre EA Play ou Xbox Game Pass Ultimate. Vous pouvez préinstaller la Bêta dès maintenant !

Essai anticipé de NHL 22 via EA Play – 7 octobre

Le palet sera officiellement lâché pour NHL 22 le 15 octobre ! Les membres EA Play et Xbox Game Pass Ultimate peuvent se lancer sur la glace en avance à partir du 7 octobre et bénéficier de 10 heures d’essai. Vous pourrez également profiter de 10 % de réduction sur les précommandes, ainsi que de récompenses mensuelles pour le mode World of Chel.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

RuneScape : Pack de compétences et de devises – Disponible

Ce nouvel Avantage pour RuneScape offert aux membres du Xbox Game Pass Ultimate vous octroiera un boost significatif ! Vous monterez des niveaux en un rien de temps avec ce pack rempli d’objets boostant votre XP, d’un énorme sac de pièces, de clés de chasseurs de trésors et d’un compagnon gratuit aux couleurs de Xbox !

Ils nous quittent le 15 octobre

Assurez-vous de prendre le temps de jouer aux titres qui suivent avant qu’ils ne quittent la bibliothèque. Comme toujours, si vous ne voulez pas leur dire adieu, utilisez votre abonnement Xbox Game Pass pour économiser jusqu’à 20 % et les acheter avant qu’ils ne s’en aillent !