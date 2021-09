Xbox Game Pass : un gros jeu de Square Enix et Marvel bientôt ajouté au catalogue

Le programme du Xbox Game Pass était déjà riche pour cette deuxième moitié du mois de septembre 2021, surtout grâce à des indés passés ou bien récents. Mais il va falloir ajouter une grosse production de Square Enix, Eidos Montréal et Crystal Dynamics à la liste, comme vient de le confirmer Microsoft.

Le diversement apprécié Marvel's Avengers va en effet être ajouté au Xbox Game Pass dès ce 30 septembre 2021 ! Cela concerne aussi bien les consoles Xbox que les PC et le catalogue Xbox Cloud Gaming, ce qui risque de faire plus d'un heureux. Surtout que l'ensemble du contenu de l'expérience, en dehors d'objets cosmétiques, est accessible de base, y compris la récente extension gratuite La guerre pour le Wakanda.

Nous venons de lancer notre extension la plus conséquente à ce jour pour Marvel’s Avengers : Black Panther – La Guerre pour le Wakanda. Nous avons adoré entendre vos retours sur cette nouvelle campagne et nous sommes aujourd’hui heureux d’annoncer que l’intégralité de l’expérience Marvel’s Avengers, y compris tous les contenus gratuits sortis jusqu’ici, sera disponible dans le Xbox Game Pass pour PC, console et cloud, le 30 septembre.

Oui, vous avez bien lu. Si vous disposez d’un abonnement Xbox Game Pass, vous pourrez profiter de l’intégralité du jeu ainsi que des héros et missions sorties après son lancement. Vous pourrez découvrir quatre campagnes scénarisées qui mettent en avant les capacités uniques d’un ou de plusieurs héros ainsi que l’Initiative Avengers, notre mode multijoueur en ligne en constante évolution qui vous permet d’incarner le héros que vous souhaitez avec jusqu’à trois de vos amis, pour vous lancer dans de nouvelles aventures.

Les membres du Xbox Game Pass pourront aussi immédiatement accéder à la nouvelle extension La Guerre pour le Wakanda, qui permet d’incarner notre héros inédit Black Panther et de profiter de plusieurs heures de contenu scénarisé, mais aussi multijoueur. Dans La Guerre pour le Wakanda, le roi T’Challa doit lutter contre Ulysses Klaue, qui s’infiltre dans le Wakanda pour voler le précieux Vibranium. T’Challa ne pourra pas le battre seul, il devra faire équipe avec les Avengers et aller au-delà de sa méfiance envers celles et ceux qui ne sont pas de son monde, pour mieux le protéger.

Au-delà de cette extension, Marvel’s Avengers est un jeu en perpétuelle évolution, des mises à jour régulières ajoutent de nouveaux héros jouables, des missions, des ennemis, des campagnes et des événements : les membres du Xbox Game Pass pourront profiter de tout cela ! Si vous jouez sur Xbox Series X|S, vous pourrez découvrir la version optimisée de Marvel’s Avengers et profiter de temps de chargement plus rapides et d’un plus grand nombre d’images par seconde, pour une expérience plus fluide. Le jeu est également compatible Smart Delivery, vous obtiendrez donc automatiquement la meilleure version du jeu pour votre console, quelle que soit sa génération et sans aucune action supplémentaire de votre part.

Nous terminons les festivités du premier anniversaire de Marvel’s Avengers avec un événement Quadruple XP qui se tiendra du 30 septembre au 4 octobre. Si vous remplissez des missions pendant cette période, vous obtiendrez quatre fois plus d’expérience pour faire progresser vos héros plus rapidement ! Les Catalyseurs d’XP s’ajoutent au bonus obtenu pendant cet événement.

La version de Marvel’s Avengers incluse dans le Xbox Game Pass ne comprend pas les huit objets cosmétiques supplémentaires de l’édition numérique Endgame. Vous pouvez acheter le DLC de mise à niveau vers Marvel’s Avengers Édition Endgame sur le Xbox Store et depuis le magasin en ligne du jeu.