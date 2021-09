Xbox Game Pass : 15 jeux ajoutés d'ici la fin septembre 2021, dont plusieurs nouveautés dès leur lancement !

Les mois se suivent et se ressemblent pour le Xbox Game Pass, alors que Microsoft vient de dévoiler les nouveautés qui vont intégrer le catalogue en cette fin du mois de septembre. Il y aura pas moins de 15 jeux à l'honneur ces deux prochaines semaines, tous des indés, dont certains jouables via le service dès leur lancement.

Que vous soyez plutôt FPS multijoueur avec Lemnis Gate, aventure avec Sable ou réflexion avec Superliminal, vous aurez de quoi faire. Sinon, 11 titres vont devenir compatibles avec les contrôles tactiles via le Xbox Cloud Gaming, et 5 autres s'apprêtent à quitter le catalogue le 30 septembre : le programme complet de la fin du mois est lisible ci-dessous.

Prochainement

Flynn: Son of Crimson (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 15 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Aidez Flynn et sa compagne Dex à sauver Rosantica avant que l’Infection ne domine tout le royaume. Dans Flynn: Son of Crimson, titre à la croisée de l’action et de la plateforme en 2D, vous allez entreprendre un voyage fait de découvertes et de conflits et maîtriser le pouvoir de l’énergie pourpre pour arrêter le terrible Zealock !

I Am Fish (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 16 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. I Am Fish est un charmant jeu d’aventure basé sur la physique avec quatre poissons intrépides arrachés à leur foyer et enfermés dans un aquarium. Nagez, volez, roulez et mordez pour retrouver votre liberté et vos amis dans l’océan.

SkateBird (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 16 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Vous êtes un petit oiseau solitaire et votre grand ami a raccroché sa planche pour de bon. Son travail laisse à désirer, et ces temps-ci, vous passez la plupart du temps seul à la maison. Pour remédier à cette situation, vous décidez de devenir un petit oiseau skater ultra-cool. N’oubliez pas, les oiseaux skaters pratiquent le dépassement de soi !

Superliminal (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 16 septembre

La perception est la réalité. Échappez à un rêve qui vous retourne l’esprit en résolvant des puzzles impossibles grâce à la perspective et aux illusions d’optique dans ce titre à la première personne. Pensez en dehors du cadre et attendez-vous à l’inattendu.

Aragami 2 (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 17 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Les Aragami forment un clan pour défendre les leurs, l’ombre est l’alliée qui servira leur cause. Aragami 2 va plus loin que son prédécesseur en termes d’infiltration et de combats tactiques et propose un scénario jouable seul ou à plusieurs, en coopération.

Lost Words: Beyond the Page (Cloud, Console & PC) – 23 septembre

Vainqueur de plus d’une dizaine de récompenses, Lost Words: Beyond the Page vous invite à interagir avec les mots inscrits dans le journal intime d’une jeune fille nommée Izzy pour résoudre des énigmes stimulantes. Feuilletez les pages et découvrez un conte touchant se déroulant dans le monde plein de vie d’Estoria, qui cache un pouvoir immense.

Sable (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 23 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Joignez-vous à Sable, qui doit passer son « gliding », un rite de passage qui l’entraînera au beau milieu de déserts immenses et lui fera traverser des paysages clairsemés de carcasses de vaisseaux. Explorez le désert à votre rythme sur votre hoverbike, escaladez des ruines monumentales et rencontrez d’autres nomades tout en déterrant des mystères oubliés depuis longtemps. Découvrez qui se cache derrière le masque de Sable.

Subnautica: Below Zero (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 23 septembre

Vivez une aventure sous-marine glaciale sur une planète extraterrestre. Below Zero se déroule deux ans après le premier Subnautica. Retournez sur la planète 4546B pour percer à jour une opération de dissimulation. Bravez les intempéries en construisant des habitats, en fabriquant des outils et en sondant les mystères de Subnautica.

Tainted Grail: Conquest (PC) ID@Xbox – 23 septembre

Explorez des cartes en évolution perpétuelle, combattez des ennemis mortels et découvrez le sort de l’île maudite d’Avalon dans ce mélange unique entre roguelike, jeu de cartes et RPG, jouable à l’infini. Créez vos propres combos en utilisant des centaines de cartes et apprenez à survivre dans un monde sombre et impitoyable sous le joug d’une force mystérieuse et mortelle : the wyrdness.

Lemnis Gate (Console & PC) – 28 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Lemnis Gate est un FPS multijoueur stratégique au tour par tour qui défie les lois du temps. Au cours des 5 rounds alternés se déroulant dans une boucle temporelle de 25 secondes, vous faites appel aux capacités uniques d’opérateurs spécialistes du combat interstellaire pour surclasser vos adversaires dans des batailles hallucinantes en 4 dimensions.

Astria Ascending (Cloud, Console & PC) – 30 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Explorez un vaste monde en proie au chaos dans un JRPG adulte, rempli d’émotions et sublimé par des visuels dessinés à la main en 4K. Personnalisez vos personnages et contrôlez les 8 demi-dieux d’Orcanon dans des combats au tour par tour pour protéger l’harmonie.

Unsighted (Console & PC) ID@Xbox – 30 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Suite à une longue guerre face aux humains, les quelques androïdes restants d’Arcadia commencent à manquer d’Anima, l’énergie qui fournit une conscience à tous les robots. C’est à vous, Alma, qu’il revient de trouver un moyen de retrouver la mémoire, de sauver vos amis et de les empêcher de devenir des Unsighted. Explorez les ruines immenses d’Arcadia, utilisez tout ce que vous trouverez : l’horloge tourne, ils ont besoin de vous.

Phoenix Point (Console) ID@Xbox – 1er octobre

Surgi suite à une catastrophe environnementale de niveau planétaire, le pandoravirus a commencé à remodeler tous les êtres vivants, y compris les humains, en ignobles mutants. Le projet Phoenix, ancien rempart de l’humanité contre les catastrophes mondiales, est l’unique espoir de s’unir pour sauver la planète. Phoenix Point, le célèbre jeu de stratégie au tour par tour, a été optimisé et modelé pour tirer pleinement parti de la Xbox One et des Xbox Series X|S.

Au cas où vous l’auriez manqué

Crown Trick (Cloud) ID@Xbox – Disponible

Bienvenue au Royaume des Cauchemars ! Dans la peau de Elle, embarquez pour un voyage périlleux dans des donjons générés de manière procédurale, en faisant attention aux ennemis et aux pièges qui ne se déplacent que lorsque vous bougez. Découvrez un gameplay au tour par tour, faites preuve de stratégie pour survivre, maîtrisez capacités spéciales, familiers et armes pour vous échapper du labyrinthe.

Nuclear Throne (Cloud) ID@Xbox – Disponible

Nuclear Throne est un rogue-like post-apocalyptique mais aussi un jeu de tir en vue du dessus. Maniez un arsenal dévastateur pour vous frayer un chemin à travers des zones ravagées et accumulez un max de radiations pour débloquer de nouvelles capacités et autres mutations… à condition de dompter un gameplay impitoyable. Parviendrez-vous à atteindre le Nuclear Throne ?

The Artful Escape (Cloud) ID@Xbox – Disponible

Un ado guitariste prodige entreprend un voyage psychédélique pour créer son personnage de scène et affronter l’héritage d’une légende de la folk disparue. Avec les voix de Michael Johnston, Caroline Kinley, Lena Headey, Jason Schwartzman, Mark Strong et Carl Weathers.

Contenu téléchargeable et mise à jour

Gears 5 Opération 8 Partie 2 – Disponible

Maintenez la ligne de front dans l’Opération 8 de Gears 5. La deuxième partie de l’Opération comprend quatre personnages inédits et deux nouvelles cartes multijoueurs. La mise à jour est gratuite pour celles et ceux possédant Gears 5 et elle est d’ores et déjà disponible !

Dead by Daylight : Chapitre Hellraiser – Disponible

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser 10 % sur ce contenu ! Démon pour certains, ange pour d’autres, Pinhead : chef d’un groupe d’êtres extra dimensionnels portant le nom de Cénobites, est le nouveau tueur. Voué à explorer les régions les plus lointaines de l’expérience au travers des frissons infinis du plaisir et de la souffrance, Pinhead attaque ses victimes au moyen de crochets et de chaînes, déchirant leur chair et leur âme au passage.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Un tout nouvel Avantage vous est offert, de la part de l’équipe de Bethesda ! Vous pouvez le réclamer dès maintenant en vous rendant dans la section Avantages de votre console Xbox, de votre PC Windows 10 ou via l’application mobile Xbox Game Pass.

Fallout 76 – Fallout 1st (premier mois offert) – Disponible

Fallout 1st est un abonnement premium qui améliore l’expérience Fallout 76. Vous bénéficierez d’un accès à Private Adventure, aux Custom Worlds, ainsi qu’à des objets cosmétiques et utilitaires exclusifs, à 1650 Atoms par mois et plus encore.

11 nouveaux jeux compatibles avec les contrôles tactiles

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent profiter des contrôles tactiles sur 11 nouveaux jeux disponibles dans le cloud dès maintenant ! Rendez-vous sur xbox.com/play sur PC Windows 10 ou sur les appareils mobiles Apple, ou utilisez l’application Xbox Game Pass sur les appareils Android pour découvrir une nouvelle manière de jouer sans manette. Voici la liste des titres supplémentaires qui bénéficient dorénavant de contrôles tactiles :

Blinx: The Time Sweeper

Crimson Skies: High Road to Revenge

Cris Tales

Halo: Spartan Assault

Halo Wars: Definitive Edition

Halo Wars 2

Last Stop

Omno

Raji: An Ancient Epic

The Medium

Tropico 6

Les Quêtes du Xbox Game Pass

De nouvelles Quêtes sont disponibles pour le mois de septembre ! Terminez-les pour obtenir des points dans la section Game Pass de votre console, de votre PC ou depuis l’application mobile Xbox Game Pass.

Voici quelques-unes des Quêtes mensuelles que vous pouvez commencer dès aujourd’hui :

Minecraft (75 points) : Brisez 117 blocs ;

Black Desert (75 points) : Gagnez 5 000 Gifted Sellswords ;

State of Decay 2 (75 points) : Recrutez 2 survivants ;

Forza Horizon 4 (75 points) : Gagnez 5 000 points d’influence.

Ils nous quittent le 30 septembre

Ces jeux méritent toute votre attention avant leur départ, il y a fort à parier qu’il vous reste des Succès à débloquer dans ceux-ci ! Pour que cet au revoir ne se transforme pas en adieu, n’hésitez pas à utiliser la réduction de jusqu’à 20 % dont vous bénéficiez en tant que membre pour les acheter !