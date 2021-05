Xbox Game Pass : 15 jeux confirmés pour la fin du mois de mai 2021 !

Nous avions déjà été bien gâtés par le Xbox Game Pass en ce début du mois de mai, avec une poignée de titres intéressants qui ont rejoint le service. Le rythme effréné ne s'arrête pas, alors que ce sont désormais pas moins de 15 jeux qui prennent rendez-vous avec nous d'ici la fin du mois.

Et il y a de tout : des nouveautés comme The Wild at Heart et Knockout City, des jeux décalés à la Snowrunner et Maneater, des indés et plus encore. Plusieurs expériences sont ajoutées au Xbox Cloud Gaming, tandis que d'autres déjà compatibles deviennent jouables avec les commandes tactiles. En revanche, plusieurs jeux ont prévu de quitter le XGP le 31 mai, parmi lesquels les compilations Kingdom Hearts...



Prochainement

SnowRunner (Cloud, Console & PC) — Disponible

Partez à la conquête d’environnements extrêmes au volant de monstres de puissance. Maîtrisez 40 véhicules off-road de marques iconiques telles que Ford, Chevrolet, Freightliner et bien d’autres, et explorez un monde ouvert impitoyable, simulé par un moteur physique ultra-réaliste.

Peggle 2 (Cloud) EA Play — 20 mai

Peggle 2 est un jeu féerique rempli de billes rebondissantes et de briques fabriquées à base de bonheur en barre compressé ! Forcez le destin et mettez vos compétences à l’épreuve pour éliminer les taquets et les briques. Lancez la bille au bon moment pour déclencher la fièvre extrême !

Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville (Cloud) EA Play — 20 mai

Préparez-vous au combat ! Déterrez 20 classes entièrement personnalisables, trois régions à explorer librement, un mode JcE, six modes JcJ, y compris l’Arène de combat, et plus encore. Ne prenez pas racine et découvrez ces combats d’un nouveau genre avec EA Play !

Secret Neighbor (PC) ID@Xbox — 20 mai

Secret Neighbor est un jeu d’horreur à suspense en multijoueur dans lequel des enfants veulent libérer leur amie du sous-sol du sinistre voisin. Le problème, c’est que le voisin se fait justement passer pour l’un d’entre eux.

The Wild at Heart (Console & PC) ID@Xbox — 20 mai

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass ! Deux enfants précoces fuient leur quotidien éprouvant. Des créatures magiques et un ordre de gardiens excentriques se sont égarés. Un mal stygien est emprisonné. Bienvenue dans les Boissombres.

Knockout City (Console & PC) EA Play — 21 mai

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass pour PC et Ultimate via EA Play ! Formez une équipe et affrontez des Bandes rivales dans Knockout City. Réglez vos comptes dans des combats de ballon prisonnier épiques. Préparez-vous pour des parties intenses et délirantes dans un tout nouveau style de jeu multijoueur par équipe. Lancez, attrapez, passez, évitez et écrasez le monde du ballon prisonnier de votre domination.

The Catch: Carp & Coarse Fishing (Cloud, Console & PC) — 21 mai

Avec 35 espèces à pêcher, vous devrez renforcer votre stratégie, vos compétences et vos tactiques pour attraper tous les poissons trophées de chaque lieu. Vous aurez à regorger de patience et d’adrénaline pour réussir en choisissant votre emplacement selon le moment de la journée et les conditions météorologiques, mais aussi l’équipement approprié pour ensuite partir sur les eaux et affronter ces créatures.

Maneater (Cloud, Console & PC) ID@Xbox — 25 mai

Maneater est un RPG d’action solo en monde ouvert dans lequel VOUS êtes le requin. Vous commencez en incarnant un bébé requin et devez survivre dans un monde implacable, tout en essayant d’accéder au sommet de la chaîne alimentaire à grands coups de dents. Pour vous venger du cruel pêcheur qui vous a mutilé, vous devrez évoluer en un énorme requin, un grand prédateur légendaire. Mangez. Explorez. Évoluez.

Conan Exiles (Cloud & Console) ID@Xbox — 27 mai — Optimisé pour Xbox Series X|S

Seul(e) et nu(e) sur des terres inconnues, vous devrez avant tout survivre. Puis, il vous faudra construire une base et regrouper vos alliés. Ensuite seulement, vous pourrez commencer à envisager d’affronter vos ennemis. Conan Exiles est jouable en solo comme en multijoueur et vous demande de survivre dans un monde ouvert immense rempli de créatures mythiques et de donjons redoutables, mais vous laisse aussi jouer comme vous l’entendez.

Fuzion Frenzy (Cloud) — 27 mai

Grand Classique de l’ère Xbox, ce jeu est toujours aussi rafraîchissant et reste jouable jusqu’à 4 en local. Avec plus de 45 mini-jeux au choix, Fuzion Frenzy est idéal pour les groupes d’amis. Un jeu intemporel.

Joy Ride Turbo (Cloud) — 27 mai

Joy Ride Turbo est un jeu de course arcade qui mettra vos talents de pilote et de cascadeur à rude épreuve. Dans le nouveau Parc d’acrobaties, à vous de fixer vos règles et d’improviser des figures toujours plus audacieuses entre amis.

MechWarrior 5: Mercenaries (Console) ID@Xbox — 27 mai

Bienvenue en l’an 3015 ! Une époque… explosive. L’humanité a colonisé des milliers de systèmes stellaires, tous en proie à des guerres farouches. À feu et à sang, les champs de bataille de demain sont dominés par de gigantesques machines appelées BattleMechs. Le quotidien des pilotes d’élite de ces monstruosités métalliques est synonyme de danger, mais c’est le prix à payer quand on est un MechWarrior avide de pouvoir ! Si vous cherchez à atomiser, détruire, piétiner, et en tirer bénéfice, entrez !

Slime Rancher (PC) ID@Xbox — 27 mai

Slime Rancher raconte l’histoire de Beatrix LeBeau, une jeune et courageuse propriétaire de ranch qui commence une nouvelle vie sur une planète lointaine, à des milliers d’années-lumière de la Terre. Pour gagner sa vie, elle élève des slimes. Tentez d’amasser une fortune et d’éviter les problèmes qui découleront de l’avalanche de slimes !

Solasta: Crown of the Magister (PC) ID@Xbox — 27 mai

Découvrez le monde brisé de Solasta. Explorez ruines et donjons pour amasser des trésors légendaires, apprenez ce qui a causé le cataclysme et faites en sorte qu’il ne puisse se reproduire. Imaginez une équipe selon votre stratégie et tirez le meilleur de ses capacités dans un titre qui honore la tradition du jeu de rôle traditionnel. Le choix vous appartient.

SpellForce 3: Soul Harvest (PC) — 27 mai

Laissez votre empreinte dans le monde chaotique de Nortander dans SpellForce 3: Soul Harvest. Explorez, entraînez et dirigez des armées, développez votre personnage et défendez le trône au sein d’une histoire riche en renégats et en rébellions.

Plus de jeux dans le Cloud compatibles avec les contrôles tactiles

Les membres Ultimate peuvent profiter dès maintenant de 7 jeux supplémentaires disposant de contrôles tactiles via le Xbox Cloud Gaming (en Bêta) !

Banjo-Tooie

Call of the Sea

Genesis Noir

Narita Boy

Nier: Automata Become As Gods Edition

Rain on Your Parade

Two Point Hospital

Contenus additionnels et mises à jour

Destiny 2 : La Saison du Symbiote a commencé

Embarquez pour une nouvelle aventure remplie d’activités qui mettront vos talents à l’épreuve et d’exotiques puissants, et découvrez un nouvel environnement digital. Une nouvelle technologie vous permettra de personnaliser votre apparence et vous pourrez monter une escouade pour venir à bout du Caveau de Verre, le raid iconique de Destiny. L’heure est venue de sauver la dernière Cité.

Gears 5 : Opération 7 — Disponible

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser jusqu’à 10 % sur le pack Opération 7 ! Frappez vos ennemis en plein cœur dans l’Opération 7. Découvrez deux nouveaux personnages, une carte inédite, une nouvelle Tour of Duty et plus encore.

Minecraft : le DLC Dragons — Disponible

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser jusqu’à 10 % sur ce DLC ! Rejoignez Krokmou, Harold et tous les autres dragons et leurs cavaliers pour des aventures épiques dans Minecraft ! Participez à des courses, explorez le monde et libérez les dragons captifs ! Apprivoisez-les, collectionnez-les et entraînez-les, tout autour de l’immense Archipel Barbare.

Minecraft Dungeons : le DLC Hidden Depths — 26 mai

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser jusqu’à 10 % sur ce DLC ! Plongez dans Hidden Depths ! La corruption s’est étendue jusque dans les profondeurs les plus sombres de l’océan et menace l’équilibre du monde. Affrontez de nouveaux ennemis, découvrez des équipements inédits et prouvez que vous n’avez peur de rien, surtout pas d’un peu d’eau !

SnowRunner : la Saison 4 : New Frontiers — Disponible

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser jusqu’à 10 % sur le Season Pass ! Cette nouvelle saison ajoute la région immense d’Amur Oblast, en Russie, où vous devrez remplir une série de missions inédites sur quatre cartes originales. Deux nouveaux véhicules sont aussi au programme, ainsi que des apparences inédites et autres décorations, pour conduire avec style.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Le mois est déjà chargé, mais nous avons aussi de nouveaux Avantages à vous proposer ! Réclamez-les en vous rendant dans la section Avantages sur votre console ou dans l’application PC ou mobile sur iOS et Android avant qu’ils ne disparaissent !

Rogue Company : Pack d’avantages pour la saison 2 — Disponible

Équipez-vous pour la saison 2 de Rogue Company avec des éléments cosmétiques gratuits, de l’XP pour le Battle Pass et des Rogue Bucks !

World of Tanks : Pack puissance et métal — Disponible

Faîtes la différence sur le champ de bataille avec deux tanks Premium, et utilisez les 7 jours de temps Premium, les 1 250 pièces d’or et les boosters pour améliorer vos véhicules et vous hisser au sommet !

Smite x Monstercat — Disponible

C’est l’heure de la fête ! Réclamez le pass Smite x Monstercat et commencez du bon pied avec les quatre dieux du Battle Pass Monstercat, leurs packs de voix et des points pour le Battle Pass.

Warface : Pack Absolute Power — Disponible le 20 mai

Dominez l’action dans Warface avec ce pack rempli d’équipement, d’armes, d’objets et d’autres surprises !

Les Quêtes du Xbox Game Pass

De nouvelles Quêtes dédiées aux zombies sont ajoutées toutes les semaines depuis le début du mois de mai et vous pouvez toujours vous attaquer aux Quêtes mensuelles qui valent le double de points. Survivez jusqu’à la fin du mois pour finaliser vos Quêtes et récolter vos points, que vous pourrez échanger contre des cartes cadeaux Xbox par exemple. Rendez-vous sur l’application mobile Xbox Game Pass ou sur votre console pour découvrir les nouvelles Quêtes !

Voici de nouvelles Quêtes faisant leur apparition cette semaine :

The Walking Dead: A New Frontier (100 points) : Faire 12 choix (membres Ultimate)

Beholder Complete Edition (50 Points) : Envoyer un rapport au Ministère

Ils nous quittent le 31 mai

Dites au revoir comme il se doit à ces jeux avant qu’ils ne quittent le Xbox Game Pass. N’oubliez pas d’utiliser la réduction, jusqu’à moins 20 %, réservée aux membres si vous souhaitez conserver ces titres :