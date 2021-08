Xbox Game Pass : 15 jeux dont un indé déjà culte pour ce début août

Ce mois-ci encore, les abonnés au Xbox Game Pass vont avoir de quoi s'amuser, qu'importe la plateforme. Microsoft commence bien son mois d'août 2021 en faisant le point sur les jeux qui seront rajoutés à son service d'abonnement dans les prochains jours, il y aura de quoi faire, avec notamment l'excellent Hades.

Mais le Xbox Game Pass va également bénéficier du rachat de Codemasters par Electronic Arts, avec l'arrivée de cinq jeux de course dans EA Play, accessibles pour les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate. Et bien évidemment, quelques titres vont quitter le catalogue, voici ce qu'il faut retenir :

Curse of the Dead Gods (Cloud, Console & PC) — 5 août

Votre quête de richesse, d’immortalité et de pouvoirs divins vous a mené·e aux portes de ce temple maudit. Un dédale infini, infesté de monstres et de pièges mortels. Votre avidité causera votre perte, mais la mort ne signifie pas la fin. Revenez à la vie encore et toujours et plongez au plus profond du temple pour terrasser les hordes de divinités maudites tapies dans l’ombre.

Dodgeball Academia (Cloud, Console & PC) ID@Xbox — 5 août

Préparez vos meilleurs plongeons et vos plus belles esquives, Dodgeball Academia sera disponible dans le Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie ! Ce RPG sportif vous fait découvrir un monde où la balle au prisonnier est reine. Forgez de nouvelles amitiés, mais aussi des rivalités et entraînez-vous pour devenir le champion ou la championne ultime, digne de régner sur le terrain et en dehors.

Katamari Damacy Reroll (Cloud, Console & PC) — 5 août

Le prince que rien ne peut arrêter est de retour ! Lorsque le Roi du Cosmos détruit les étoiles du ciel par accident, c’est à vous, son fils adoré haut comme trois pommes, qu’il ordonne de redonner à la voûte céleste son éclat. Partez à l’aventure avec le Roi et le Prince du Cosmos, et restaurez les étoiles, en HD !

Lumines Remastered (Cloud, Console & PC) ID@Xbox — 5 août

Un titre qui allie brillamment le son, la lumière et le puzzle game pour créer une expérience envoûtante et accessible. Restez au centre de l’action pour gérer au mieux les blocs tombant du ciel, tout en appréciant la bande-son mêlant house, trance et techno !

Skate (Console) EA Play — 5 août

Découvrez le jeu par lequel tout a commencé : Skate rejoint la EA Play List ! Semez les agents de sécurité, impressionnez ou agaçez les piétons, ridez avec les meilleurs, découvrez de nouveaux skate shops et défendez votre territoire dans cette ville vivante !

Skate 3 (Cloud) EA Play — 5 août

La franchise revient en force avec Skate 3. Vivez une expérience incroyable de skateboard en coopération afin de créer l’équipe de skate ultime et d’entrer dans l’histoire !

Starmancer (Game Preview) (PC) ID@Xbox — 5 août

Vous incarnez une puissante I.A. Obéissez à vos protocoles ou prenez vos propres décisions. Bâtissez des spatioports florissants, des laboratoires secrets, ou encore des incubateurs pour des œufs étranges. Protégez la station contre la famine, les tentatives de sabotage et les zombies de l’espace. Pas d’inquiétude, vous pourrez toujours faire pousser plus d’humains.

Art of Rally (Cloud, Console & PC) ID@Xbox — 12 août

Art of Rally est une expérience stylisée inspirée par l’âge d’or du rallye, pensée par le créateur d’Absolute Drift. Disputez des épreuves à travers le monde en traversant des environnements colorés, dont le Kenya, et découvrez 4 nouvelles voitures, 6 pistes inédites et une zone de conduite libre.

Hades (Cloud, Console & PC) ID@Xbox — 13 août

Dans ce rogue-like qui cumule les récompenses de meilleur jeu de l’année, vous recourez aux pouvoirs et armes mythiques de l’Olympe pour vous libérer de l’emprise du dieu de la mort en personne, tout en gagnant en puissance et en progressant dans l’histoire à chaque nouvelle tentative d’évasion.

Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition (PC) — 17 août

Essayez-vous au jeu vidéo le plus joué de l’Histoire ! Avec la Premium Edition, profitez d’une expérience sans publicité et d’un dos de carte Xbox Game Pass exclusif ! Découvrez toutes les variantes du Solitaire en un seul jeu, des défis quotidiens, des événements compétitifs, des Succès et un thème Xbox inédit. La meilleure occasion de comprendre pourquoi des millions de joueuses et de joueurs s’adonnent à ce classique intemporel depuis plus de 31 ans.

Au cas où vous l’auriez manqué

EA et Codemasters sont heureux de vous annoncer que le nombre de titres disponibles via EA Play va encore augmenter avec l’arrivée de jeux de course issus de trois célèbres franchises. Les membres du Xbox Game Pass Ultimate pourront passer derrière le volant à partir du 10 août sur console. Cliquez ici pour en savoir plus !

DiRT 4

Allez au-delà de vos peurs et testez les limites de votre pilotage dans DiRT 4. Ressentez l’adrénaline du rallye et venez à bout de défis uniques dans le mode Joyride.

DiRT Rally

DiRT Rally est le jeu de rallye le plus abouti jamais développé, éprouvé sur plus de 120 millions de kilomètres par la communauté Dirt. Il capture toute l’adrénaline de la course, lorsque vous foncez à toute allure sur des routes sinueuses.

DiRT Rally 2.0

DiRT Rally 2.0 vous invite à arpenter les circuits de rallye les plus emblématiques du globe, dans les véhicules tout-terrain les plus puissants jamais conçus. Mais n’oubliez pas que la moindre erreur peut mettre fin à votre étape. Faites la course sur huit circuits officiels issus du Championnat du monde de Rallycross FIA.

F1 2020

F1 2020 vous offre plus de manières d’affronter les meilleurs pilotes mondiaux. Pour la première fois, créez votre écurie de F1, du pilote au constructeur en passant par le sponsor, et recrutez une équipe pour devenir la 11e écurie sur la grille de départ. Invitez un·e ami·e à vous rejoindre grâce au mode écran partagé et débloquez des objets de personnalisation pour votre voiture et votre pilote avec le Podium Pass.

Grid

Grid est une expérience de course sans précédent. Offrant de l’action au coude à coude sans égale, où chaque course est imprévisible, où vous créez des rivalités et où vous vous faites des ennemis jurés, sur votre route vers la conquête du sport automobile.

Extensions et mises à jour

Age of Empires III: Definitive Edition – The African Royals — Disponible

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser jusqu’à 25 % ! Plongez au cœur de l’Afrique en explorant ce nouveau continent dans Age of Empires III: Definitive Edition, avec deux nouvelles civilisations et leurs royaumes, les Éthiopiens et les Haoussas !

Gears 5 : Lot Opération 8 — Disponible

Les membres du Xbox Game Pass économisent 10 % sur ce contenu ! Préparez-vous pour l’Opération 8 avec ce nouveau lot. Il comprend Bernie en armure, Ketor Vrol, le skin d’arme Jungle Cat Eyes, la bannière Prowler, la marque Couteau, l’expression Photo Op, le tag You Missed, 700 unités de fer et 30 jours de boost.

Dead by Daylight – Archives Tome VIII: Deliverance

Dans Tome VIII: Deliverance, pénétrez dans l’esprit tordu du Clown pour découvrir une hallucination digne d’un dessin animé. Pour Jake Park, le prédateur devient la proie. Enfin, l’Observer est à la recherche de réponses et devra découvrir d’effrayantes nouvelles couches du multivers.

Rainbow Six Siege : l’événement Containment — Disponible jusqu’au 24 août

Containment est un événement dynamique limité dans le temps qui propose un nouveau mode de jeu, des packs exclusifs pour les opérateurs et plus encore ! Il vous place sur une version modifiée de la carte Consulat, envahie par le parasite Chimera, dans un nouveau mode, la Destruction de Nid. Vous avez jusqu’au 24 août pour y participer.

Sniper Elite 4 : mise à jour Xbox Series X|S — Disponible

Découvrez une liberté de tir inégalée dans un shooter extensif et sophistiqué sur fond de Seconde Guerre mondiale. Le jeu est désormais Optimisé pour Xbox Series X|S et vous propose une expérience plus fluide et plus précise, en 4K et à 60 images par seconde.

Zombie Army 4 : Left 4 Dead 2 Character Pack — Disponible

Pour endiguer une vague de morts-vivants atroces se dirigeant droit vers vous… il faut parfois un petit coup de main. Ce pack de personnages gratuit contient un quatuor de vétérans de Left 4 Dead 2 venus vous prêter main-forte dans Zombie Army 4: Dead War !

Le 15 septembre 2021, Forza Motorsport 7 ne sera plus disponible. Le titre restera jouable, mais vous ne pourrez plus l’acheter, ni ses extensions, sur le Microsoft Store et le jeu ne sera plus disponible dans le Xbox Game Pass. Si vous êtes membre du Xbox Game Pass et que vous avez acheté des extensions pour le jeu, mais pas le jeu en lui-même, bonne nouvelle ! Vous recevrez un message de la part de Xbox pour télécharger le jeu intégral et continuer votre partie.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Plus d’Avantages seront bientôt disponibles, d’autres le sont dès maintenant. N’oubliez pas de les réclamer en vous rendant dans la section Avantages, c’est par exemple votre dernière chance de profiter du pack MonÉQUIPE pour NBA 2K21, qui ne sera plus disponible le 4 août.

Apex Legends : Charme d’arme Lost in Random — Disponible

Montrez ce que vous valez à vos adversaires avec ce Charme d’arme Lost in Random, offert par EA Play ! Équipez-le sur votre arme préférée et battez-vous pour la gloire, la célébrité et la fortune avec style.

PSO2: New Genesis : Bonus mensuel d’août pour les membres – Disponible

Prenez de l’avance dans PSO2: NGS avec ce pack réservé aux membres. Obtenez 5 N-Half Scape Dolls pour revenir à la vie pendant les combats les plus intenses et 50 Photon Chunks pour rendre vos armes et unités plus puissantes.

Rogue Company : Perk Pack pour la Saison Trois — 10 août

Sauvez le monde avec style grâce à ce pack ! Débloquez Lancer, sa tenue Emerald Absque et 20 000 points d’expérience.

Les Quêtes du Xbox Game Pass

Un nouveau mois rempli de Quêtes s’offre à vous aujourd’hui ! Le thème du mois, les animaux antiques, vous permettra de remporter le double de points dans les jeux sélectionnés !

Voici quelques-unes des Quêtes que vous pouvez terminer dès cette semaine :

The Evil Within (150 points) : Tuer 7 ennemis ;

Star Wars Battlefront II (Ultimate – 50 points) : Obtenir un score de 2 500 points ;

Fallout 4 (25 points) : Jouer au jeu.

Ils nous quittent bientôt

L’heure est venue de dire au revoir à ces titres avant qu’ils ne quittent la bibliothèque du Xbox Game Pass ! N’oubliez pas que vous pouvez utiliser votre abonnement pour bénéficier de jusqu’à 20 % de réduction sur ces jeux si vous souhaitez les conserver pour continuer d’en profiter !

8 août

Grand Theft Auto V (Cloud & Console)

15 août