Xbox Game Pass : les nouveautés de début juin 2022 dévoilées, dont 2 gros jeux d'Ubisoft

Nous ne sommes pas encore en juin, mais Microsoft nous dévoile déjà le programme des titres qui seront intégrés au Xbox Game Pass au début du mois. Et pour cause, un titre sera ajouté dès le premier jour de la période : For Honor: Marching Fire Edition. Il sera l'un des plus gros titres à investir le catalogue durant cette session, aux côtés d'Assassin’s Creed Origins, Ninja Gaiden: Master Collection ou Chorus.



Le programme complet de la première moitié du mois de juin, avec notamment 5 départs le 15, est visible ci-dessous. Il pourrait cependant y avoir quelques surprises de dernière minute annoncées lors du Xbox & Bethesda Games Showcase le 12 juin...

Nouveautés For Honor: Marching Fire Edition (Cloud, Console, and PC) – 1er juin

– 1er juin Ninja Gaiden: Master Collection (Console and PC) – 2 juin

– 2 juin Assassin’s Creed Origins (Cloud, Console and PC) – 7 juin

– 7 juin Chorus (Cloud, Console, and PC) ID@Xbox – 7 juin

– 7 juin Disc Room (Cloud, Console, and PC) ID@Xbox – 7 juin

– 7 juin Spacelines from the Far Out - 9 juin Départs le 15 juin Darkest Dungeon (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Dungeons & Dragons: Dark Alliance (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) GreedFall (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Limbo (Cloud, Console et PC)et

(Cloud, Console et PC)et Worms Rumble (Cloud, Console et PC)

