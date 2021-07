Forza Motorsport 7 : la fin de vie du jeu de course datée, c'est pour bientôt

Alors que Turn 10 développe le prochain opus de la franchise Forza Motorsport, qui n'a pour l'instant eu droit qu'à un teaser très prometteur, le studio annonce déjà la fin de vie du dernier volet en date, Forza Motorsport 7. Le jeu de course est pour rappel sorti en 2016 sur PC et Xbox One, Forza Horizon 3 avait reçu le même traitement l'année dernière.

Concrètement, Forza Motorsport 7 ne sera plus disponible sur le Microsoft Store à partir du 15 septembre 2021 ni dans le Xbox Game Pass. Le titre et ses DLC ne seront plus proposés à l'achat après cette date, mais si vous avez déjà le jeu de course dans votre bibliothèque virtuelle, vous pourrez évidemment le retélécharger comme bon vous semble par la suite. Bonne nouvelle cependant, les modes multijoueurs, les services en ligne et les évènements eSport Rivals seront quand même maintenus après le 15 septembre.

Dans le cas particulier où vous avez acheté des DLC, mais pas le jeu, jouable avec le Xbox Game Pass, les développeurs enverront via le Xbox Message Center un jeton pour continuer à jouer à Forza Motorsport 7. Ces jetons seront envoyés jusqu'au 2 août prochain, si vous n'avez rien reçu après cette date, il faudra contacter le Support Xbox, et surtout activer le jeton avant le 15 septembre 2023.

Si jamais le jeu de course vous intéresse, il est bradé à 9,99 € au lieu de 39,99 € sur le Microsoft Store jusqu'à son retrait de la boutique, vous pouvez l'acheter via des cartes Xbox Live vendues sur Amazon.

