Forza Horizon 3 bientôt retiré du Microsoft Store, mais il est soldé avant son départ

Avec l'arrivée en novembre prochain de la Xbox Series X et, plus tard, de Forza Motorsport sur la prochaine console de Microsoft, le constructeur fait un peu de ménage sur sa boutique en ligne, et il vient d'annoncer que Forza Horizon 3 ne sera plus disponible à l'achat sur le Microsoft Store à la fin du mois de septembre.

C'était une annonce attendue, Forza Horizon 2 avait subi le même sort en 2018, mais rassurez-vous, si vous possédez déjà le jeu, vous pourrez évidemment le retrouver et le retélécharger depuis votre bibliothèque quand bon vous semble. D'ailleurs, Microsoft brade Forza Horizon 3 jusqu'à son retrait de la boutique, le jeu de course de Playground Games est vendu 9,89 € jusqu'au 27 septembre, après quoi il ne sera plus disponible à l'achat.

Si vous préférez un titre un peu plus moderne, Forza Horizon 4 est actuellement vendu 39 € sur Amazon.fr, et il sera optimisé pour la Xbox Series X.