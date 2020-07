Forza Horizon 4 annoncé sur Xbox Series X, avec des optimisations

Forza Horizon 4 comptait plus de 12 millions de joueurs l'été dernier, autant dire que le jeu de course typé arcade de Playground Games est un vrai succès, il fait le bonheur des joueurs sur PC et Xbox One avec sa présence dans le Xbox Game Pass. Avec l'arrivée de la Xbox Series X, le titre ne sera heureusement pas mis de côté.

Eh oui, Forza Horizon 4 sera en effet jouable sur Xbox Series X, dans une version optimisée à 60 fps et en 4K HDR, comme l'explique Microsoft sur son site officiel. Une version améliorée qui bénéficiera également de temps de chargements réduits, et du Smart Delivery, vous n'aurez donc pas à repasser à la caisse si vous possédez déjà le jeu (vendu 34,99 € sur Xbox One).

C’est le meilleur moment pour découvrir ou redécouvrir le hit Forza Horizon 4 de Playground Games. Dans sa version optimisée pour Xbox Series X, vous pourrez conduire les plus belles voitures du monde sur les routes de Grande-Bretagne en 4K Ultra HD et à 60 images par seconde, pour une expérience graphiquement supérieure, mais aussi plus rapide. Grâce à la fonction Quick Resume, reprenez le volant plus vite que jamais et profitez de temps de chargement drastiquement réduits. Le jeu est compatible Smart Delivery, ce qui signifie que la mise à jour dédiée à la Xbox Series X sera gratuite pour celles et ceux qui possèdent déjà Forza Horizon 4, mais aussi pour les membres du Xbox Game Pass.

Voilà donc une excellente nouvelle pour les futurs acheteurs de la Xbox Series X, reste désormais à savoir quand la console next-gen de Microsoft arrivera dans le commerce.