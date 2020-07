Forza Motorsport : une première bande-annonce bluffante pour le jeu de course next-gen

Microsoft a évidemment parlé du prochain Forza Motorsport lors de son Xbox Games Showcase, mais ne vous attendez pas à mettre la main de suite sur le jeu de course de Turn 10, il n'en est qu'au début de son développement. Cependant, une première bande-annonce réalisée avec le moteur du jeu a été partagée :

C'est beau, très beau même, mais il faut se contenter de ça pour Forza Motorsport, qui n'a d'ailleurs pas de numérotation dans cette bande-annonce, laissant penser à une sorte de reboot pour la franchise. Il est clair que le jeu de course de Turn 10 promet déjà d'être une claque graphique, mais il faudra patienter un long moment avant de le voir sur nos ordinateurs et consoles. Sachez cependant qu'il sera inclus dans le Xbox Game Pass.

Le nouveau Forza Motorsport, dont le développement est en cours, a pour ambition de réinventer la série. Nous souhaitons conserver ce qui a fait la renommée de Forza au cours de ces 15 dernières années tout en y apportant de nouveaux concepts et des technologies inédites. Dans ce volet, vous verrez le ray-tracing à l’œuvre au sein de notre moteur ForzaTech et découvrirez un monde dynamique en 4K et à 60 images par seconde. Les voitures se reflèteront sur la carrosserie de leurs concurrentes, un véhicule à la peinture rouge vif se réfléchira sur la route et ses surfaces détaillées, l’ombre et la lumière interagiront en permanence. Développé par Turn 10 Studios, Forza Motorsport sera disponible sur Xbox Series X, PC Windows 10 et dans le Xbox Game Pass.