Forza Motorsport : date de sortie et bande-annonce pour le jeu de course

Turn10 était présent au Xbox Games Showcase 2023 pour reparler de Forza Motorsport, leur prochain jeu de course sur PC et Xbox Series X|S. En plus de nous montrer des séquences à fond les ballons, la vidéo se termine par la date de sortie : Forza Motorsport sera disponible le 10 octobre 2023.

Le jeu de course de Turn10 comprendra plus de 500 véhicules avec des parties en solo ou en multijoueur sur les circuits les plus iconiques du monde, avec une physique plus poussée et une intelligence artificielle améliorée.

Forza Motorsport sera disponible sur PC, Xbox Series X|S et dans le Game Pass.