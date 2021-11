Pass Culture : le Xbox Game Pass pour PC bientôt concerné, le service va être étendu aux 15-17 ans

À l'étude depuis 2019, le Pass Culture a été généralisé à l'ensemble des jeunes de 18 ans en mai dernier, qui peuvent bénéficier de 300 € à dépenser l'année de leur majorité. La liste des produits culturels concernés va des tickets de cinéma aux places de concerts en passant par les CD, les instruments et les livres : les mangas ont visiblement fait un tabac grâce à l'offre ces derniers mois. Côté jeux vidéo, la liste des références est rachitique, mais vouée à évoluer avec le temps.

Deux bonnes nouvelles ont en revanche été communiquées ce jour. Déjà, le Pass Culture va s'étendre aux 15-17 ans, avec des montants bien moindres débloqués chaque année. Les jeunes de 15 ans auront ainsi droit à 20 € à partir du 31 janvier 2022, ceux de 16 ans à 30 € dès le 20 janvier et ceux de 17 ans à 30 € également à compter du 10 janvier. Les montants pourront être utilisés jusqu'à leur majorité. L'État prévoit également une « part collective » qui ira dans les poches des collèges et lycées, avec 25 € par élève de 4e et 3e, 30 € par élève en CAP et en seconde, et 20 € par élève de première et de terminale, pour financer des sorties scolaires culturelles.

Pour ce qui est de la part individuelle, elle pourra désormais être utilisée sur un produit vidéoludique bien sympathique. Le Xbox Game Pass pour PC va en effet être concerné par le Pass Culture, permettant aux jeunes de profiter de 3 mois d'abonnement à 29,99 €, pour avoir accès à un catalogue de jeux variés et de qualité depuis leur ordinateur personnel.

Le Pass Culture a vu le jour en 2019 et depuis le 21 mai 2021, tous les jeunes de 18 ans peuvent en bénéficier. Il a pour vocation de faciliter l’accès à la culture grâce à un crédit de 300 €, utilisable pendant deux ans après son obtention. Avec cette somme, celles et ceux âgés de 18 ans peuvent profiter d’activités culturelles comme voir des spectacles, aller au cinéma ou au musée, mais aussi acheter des produits culturels, en physique comme en dématérialisé. Dans ce cadre, nous sommes ravis de vous annoncer que vous aurez la possibilité d’obtenir 3 mois d’abonnement au Xbox Game Pass pour PC grâce au Pass Culture, pour découvrir votre nouveau jeu préféré au sein d’un catalogue de plus de 100 titres de qualité. Vous pourrez ainsi profiter de tous les jeux des Xbox Game Studios, toujours disponibles dès le jour de leur sortie sur le Xbox Game Pass, à l’image de Forza Horizon 5, Minecraft ou Age of Empires IV. C’est aussi l’occasion d’essayer un riche catalogue de jeux indépendants ou d’explorer le catalogue d’Electronic Arts, l’abonnement EA Play étant également inclus dans les 3 mois d’abonnement Xbox Game Pass pour PC. Cette offre est disponible pour les nouveaux utilisateurs et les nouvelles utilisatrices, vous n’aurez pas besoin de rentrer vos coordonnées bancaires pour en profiter. Le Xbox Game Pass encourage les joueuses et les joueurs ainsi que leurs amis à sortir des sentiers battus et à découvrir de nouveaux jeux, auxquels ils ou elles ne se seraient peut-être jamais essayés. Il donne même l’occasion aux joueuses et aux joueurs de découvrir des genres de jeux qui pouvaient leur être totalement étrangers. Voilà qui concorde parfaitement avec l’idée que nous avons chez Xbox : vous faire découvrir les titres que nous aimons, qu’il s’agisse de blockbusters incontournables ou de créations indépendantes proposant des visions inédites. Nous sommes heureux de voir le jeu vidéo, ce medium qui selon nous rassemble, crée des connexions et invite au partage, figurer aux côtés des autres acteurs plus traditionnels de la culture dans l’offre du Pass Culture. Ce partenariat représente une véritable fierté pour Xbox, nous espérons que vous, vos amis, votre famille et vos proches pourront encore élargir vos horizons et découvrir toujours plus d’expériences enrichissantes grâce au Xbox Game Pass pour PC et au Pass Culture.

Vous pouvez sinon vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate pour 12,99 € par mois.

