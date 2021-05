Pass Culture : 300 € offerts à tous les jeunes de 18 ans dès aujourd'hui (mais la liste des jeux vidéo disponibles est ridicule)

Le dispositif Pass Culture est en expérimentation dans certaines régions depuis 2019 et débloquait la coquette somme de 500 € pour les jeunes adultes de 18 ans, à utiliser dans les 24 mois dans des propositions culturelles de proximité et offres numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de musique, abonnements numériques, etc.). Le président Emmanuel Macron vient d'annoncer la généralisation de l'opération pour l'ensemble des jeunes résidant en France métropolitaine ou outre-mer : tous ceux qui ont actuellement 18 ans peuvent donc dès maintenant profiter de 300 € offerts pour se divertir, la somme allouée ayant été revue à la baisse au passage. Pour les concernés, rendez-vous sur le site Internet dédié.

Le système permet l'accès à plein de choses, comme des tickets de cinéma, des places de concert, des billets pour des musées, des livres, CD ou même instruments au format physique, des cours artistiques, des services de musique en ligne, des plateformes de VOD, des bouquins numériques et même des jeux vidéo, également au format numérique. En revanche, les produits en livraison ne sont pas compatibles avec le Pass Culture, et pour les offres numériques, seules les références françaises sont concernées. Cela veut dire que du côté de la VOD, vous pouvez vous abonner à Canal+, OCS, FilmoTV, Salto et compagnie, mais pas Netflix ou Disney+. Et du côté des jeux vidéo ? Déjà lors des essais, le Pass Culture faisait polémique à ce sujet, alors que l'offre gaming ne faisait pas rêver.



Eh bien, même dans sa version finale, c'est un peu la lose. Ainsi, seuls les produits édités par des Français sont listés sur l'application (dans une catégorie « jeux vidéos » avec un « s », chapeau l'artiste), car ce sont les seules disponibles avec le Pass Culture. Elle fait majoritairement ressortir des free-to-play type Birdy Party, Dofus et Wakfu, des escape game parfois sans rapport avec l'industrie, et des erreurs de référencement comme un parcours du Père-Lachaise (oui, le cimetière). Il y a bien quelques offres sympathiques, comme des places pour un tournoi Mario Kart au Gaming Day 2021 de Carignan ou un cours de game design. Mais les seuls produits que nous nous attendions à retrouver dans cette catégorie sont un abonnement au service de cloud gaming Blacknut et la version PC de Steep, à 29,99 €. Oui, le jeu proposé gratuitement via Uplay en 2019. Les conditions d'éligibilité ont beau être strictes, cela n'explique pas la liste actuelle.

Quelles sont les conditions pour qu'un jeu vidéo soit éligible au pass Culture ? Les jeux vidéos éligibles au Pass Culture sont les jeux vidéos éligibles au crédit d'impôt au jeu vidéo prévu à l'article 220 terdecies du code général des impôts ou au fonds d'aide au jeu vidéo cofinancé par le ministère de l'Économie et des Finances et le centre national du cinéma et de l'image animée. Le jeu vidéo doit être proposé sous format numérique.

Son éditeur doit être français. Ainsi, Sony ne peut pas proposer de jeux vidéo sur le Pass Culture.

Son contenu ne doit présenter aucune forme de violence ou caractère pornographique (critères CNC et FNJV). Le jeu Assassin's Creed n'est pas éligible. Si tu penses à des jeux vidéos qui respectent ces conditions et que tu ne trouves pas sur le Pass Culture, tu peux écrire à support@passculture.app !

Comme mentionné en 2019 lors des tests, le Ministre de la Culture n'a visiblement pas beaucoup cherché à motiver les éditeurs, qui devaient faire la démarche de proposer leurs titres sur le Pass Culture, et leur demandait surtout de donner gratuitement des clés de leurs jeux, sans réaliser aucun bénéfice sur l'opération. Si cela n'a pas changé, vous comprendrez le peu d'offres proposées. Mais qui sait, peut être que le choix s'élargira au fil des mois.