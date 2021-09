Football Manager 2022 officialisé avec une date de sortie, il sera dans le Xbox Game Pass dès le lancement

Chaque année, SEGA et Sports Interactive sortent un nouvel épisode de leur franchise Football Manager, très appréciée des amateurs de gestion et des passionnés du ballon rond sur ordinateurs. Les studios officialisent aujourd'hui Football Manager 2022, avec une première bande-annonce :

La date de sortie de Football Manager 2022 est déjà fixée au 9 novembre prochain, sur PC via Steam, l'Epic Games Store et le Microsoft Store. Des déclinaisons seront également proposées, avec à cette même date Football Manager 2022 Xbox Edition sur les consoles de Microsoft, avec un gameplay adapté à la manette. Les joueurs pourront également opter pour Football Manager 2022 Mobile sur iOS et Android, toujours le 9 novembre prochain, ou pour Football Manager 2022 Touch sur ordinateurs, mobiles et Nintendo Switch, une version qui sera détaillée le mois prochain.

Les développeurs se gardent de dévoiler les grosses nouveautés de FM22 pour le moment, mais il sera toujours question de gérer son club, les nouvelles fonctionnalités de gameplay seront présentées prochainement. Cependant, grosse nouveauté, Football Manager 2022 et Football Manager 2022 Xbox Edition seront rajoutés au Xbox Game Pass dès leur lancement, le 9 novembre prochain, permettant aux abonnés d'y jouer sans l'acheter. Miles Jacobson, directeur de Sports Interactive, déclare :

FM22 amorce une nouvelle ère par la série Football Manager avec sa sortie Day One sur le Xbox Game Pass. Notre retour sur Xbox l’année dernière a dépassé toutes nos attentes, et nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Microsoft pour offrir aux abonnés Game Pass l’expérience de manager de club de football la plus réaliste et poussée à ce jour.

Sinon, Football Manager 2022 est déjà disponible en précommande chez les revendeurs agréés avec une réduction de 10 %, permettant de participer à l'Accès Anticipé sur toutes les plateformes environ deux semaines avant le lancement officiel. Les joueurs pourront donc entamer leur carrière solo en avance et retrouver leur progression dans la version finale. Si Football Manager 2022 vous intéresse, il est affiché à 39,99 € (-27 %) chez Gamesplanet.