Football Manager 2024 : date de sortie, bande-annonce, exclu Netflix et infos pour le jeu de gestion

Comme chaque année, SEGA et Sports Interactive lanceront un nouvel opus de leur franchise Football Manager. Les studios présentent aujourd'hui FM24, qui sortira sur PC mais également sur PS5 et Xbox Series X|S dans une version FM24 Console, ainsi que sur Switch sous le nom FM24 Touch. Le titre sera également rajouté dans le Game Pass dès son lancement.

En plus d'une première bande-annonce et de quelques images, Miles Jacobson, directeur de Sports Interactive, nous présentent en détails ce Football Manager 2024 :

Après avoir vu FM23 atteindre le palier incroyable, pulvérisant tous les records, de six millions de joueurs le mois dernier, je suis extrêmement fier de confirmer aujourd’hui la sortie de Football Manager 2024 » déclare Miles Jacobson, directeur du studio Sports Interactive.

FM24 est le 20ᵉ titre de l’histoire de la série Football Manager et c’est une nouvelle déclaration d’amour au football. Nous ouvrons un dernier chapitre qui viendra conclure ce pan de notre histoire avec la version la plus complète que nous ayons jamais produite à ce jour.

Membre de la famille SEGA depuis deux décennies, toute l’équipe est aux anges de pouvoir sortir le jeu au Japon et d’y inclure le championnat japonais pour la première fois. Ces grands débuts, associés au fait que plus de 230 millions de personnes du monde entier auront désormais accès à notre très populaire série Mobile via leur abonnement Netflix, nous rend incroyablement enthousiastes à l’idée de continuer à élargir notre base de joueurs.

Notre billet de blog Mise à jour de développement du mois de juin met déjà en avant la détermination du studio à proposer plus de transparence, et cela continue avec notre feuille de route de fonctionnalités, présentées en fin de bande-annonce aujourd’hui. Ne manquez pas les prochains articles de blog dédiés aux fonctionnalités, mais également les autres mises à jour de développement consacrées à de nouveaux partenariats.