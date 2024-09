Football Manager 25 : date de sortie, nouveautés, vidéo, précommandes, FM25 se dévoile

Comme chaque année, Sports Interactive et SEGA dévoilent un nouvel opus de Football Manager, leur franchise de jeux de gestion. Une licence très appréciée des joueurs PC, mais qui s'invite désormais sur les consoles et, aujourd'hui, les studios dévoilent Football Manager 25 avec une bande-annonce :

FM24 a été une grosse réussite, avec 14 millions de joueurs dans le monde (merci le Game Pass), les développeurs ne vont pas révolutionner la franchise avec FM25, mais de belles améliorations sont déjà à prévoir, notamment du côté des graphismes avec l'utilisation du moteur Unity. Ainsi, des animations volumétriques des joueurs, basés sur les matchs réels, sont attendues. L'interface utilisateur a quant à elle été revisitée grâce aux retours de nombreux consultants « afin de produire une expérience plus racée, plus élégante dans sa navigation ». Enfin, le football féminin fera son apparition dans Football Manager 25 et le développeur annonce un partenariat « sur plusieurs années » avec la Premier League anglaise. Miles Jacobson, directeur de Sports Interactive, déclare :

C’est un immense honneur pour moi aujourd’hui de pouvoir confirmer la sortie prochaine de Football Manager 25. Comme je l’ai mentionné dans diverses interviews et mises à jour de développement, le cycle FM25 a été éprouvant pour toute l’équipe de SI. FM25 n’est que le point de départ du studio pour les 20-30 prochaines années. Il marque aussi le moment où le monde va pouvoir découvrir deux de nos projets débutés il y a plusieurs années déjà : le passage au moteur Unity et l’introduction du Football féminin. Cela nous procure un véritable sentiment du devoir accompli de pouvoir partager les fruits de notre dur labeur avec vous et nous avons vraiment hâte de pouvoir vous en dévoiler davantage sur le jeu dans les semaines qui vont précéder sa sortie.

La date de sortie de Football Manager 25 est fixée au 26 novembre prochain sur PC et Mac. Football Manager 25 Console sortira à la même date sur Xbox One, Xbox Series X|S et PlayStation 5, les utilisateurs du Game Pass pourront retrouver le titre dans l'abonnement, comme l'année dernière. Par ailleurs, Football Manager 25 Touch sortira sur Nintendo Switch le 3 décembre prochain, avec un gameplay adapté pour la console. Enfin, Football Manager 25 Mobile sortira le 26 novembre sur Netflix pour iOS et Android, avec l'ajout des ligues féminines et de la Premier League, mais sans le moteur Unity. Une feuille de route mettant en avant les nouveautés de gameplay a également été dévoilée. Vous pouvez déjà précommander Football Manager 25 à 50,99 € (- 15 %) sur Gamesplanet.