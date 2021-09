TGS 2021 : Xbox Game Pass, 3 jeux ajoutés au service dès aujourd'hui, dont un gros morceau de Bandai Namco

Nous n'attendions pas spécialement grand-chose de la conférence Xbox au Tokyo Game Show 2021, Microsoft ayant précisé qu'il s'agirait d'un évènement tourné vers le Japon. Plusieurs annonces qui concernent les joueurs du monde entier ont cependant eu lieu. Déjà, le Xbox Cloud Gaming a ouvert ses frontières au Brésil, au Mexique, à l'Australie et donc au Japon, et ce dès maintenant.

Et, toujours du côté du Xbox Game Pass, 3 productions ont vu confirmée leur entrée dans le catalogue dès aujourd'hui, journée déjà marquée par l'intégration de Marvel's Avengers. Les heureux élus sont le mastodonte et récent Scarlet Nexus, sur consoles, PC et Xbox Cloud Gaming, le run and gun Mighty Goose dans les mêmes conditions et AI: Somnium Files, à priori seulement au Japon, car le titre n'est pas accessible sur Xbox ou le Windows Store par chez nous. À moins qu'il ne soit lancé sur ces plateformes dans la journée ?

Scarlet Nexus

Dans un avenir lointain, après la découverte d'une hormone cérébrale de type psionique, les humains développent des pouvoirs extra-sensoriels, changeant à jamais la face du monde. À l'aube de cette nouvelle ère, d'étranges mutants appelés « Autres » et dotés d'un certain appétit pour les cerveaux humains tombent littéralement du ciel. Très vite, le monde se rend compte que seules des mesures extrêmes pourront venir à bout de ces créatures, insensibles aux armes conventionnelles, et que son unique chance de survie réside dans des êtres aux capacités extra-sensorielles ultra développées appelés les « psioniques ». Depuis, la BEA (Brigade d'Extermination des Autres) recrute tous les psioniques qu'elle trouve pour constituer la dernière ligne de défense de l'humanité.

Vivez deux histoires, en choisissant de commencer par celle de Yuito Sumeragi, une jeune recrue dynamique issue d'une lignée prestigieuse de politiciens, ou celle de Kasane Randall, recrutée directement par la BEA pour sa maîtrise de son pouvoir et sa puissance. Apprenez-en plus sur le monde qui vous entoure au fur et à mesure que leurs histoires s'entrecroisent et levez le voile sur tous les mystères de cet avenir « Brain Punk » dans lequel technologie et pouvoirs psychiques s'entremêlent avec Scarlet Nexus.

Mighty Goose

Endossez le rôle de Mighty Goose et partez affronter les terribles armées de sbires et de monstres robotisés du roi du Void, un monarque aspirant à conquérir galaxie après galaxie ! Il vous faudra pour cela braver maints dangers et voyager vers des mondes lointains, mais pas d’inquiétude : notre célèbre Mighty Goose n’en fera qu’une bouchée !

Mighty Goose est un jeu de tir Run and gun mettant en scène une oie chasseuse de prime. Faites des ravages avec des armes épiques ainsi que des machines de guerre pour combattre des hordes d'ennemis et des boss si gigantesques qu'ils remplissent votre écran ! En plus du mode arcade, le jeu recèle de nombreuses armes, compagnons, améliorations et mystères déjantés qui n'attendent que vous.

AI: The Somnium Files

Dans un Tokyo du futur proche, le détective Kaname Date s'occupe de l'affaire d'un mystérieux tueur en série. Dans sa quête d'indices, Date doit passer au peigne fin des scènes de crime, mais également des rêves. Imaginé par Kotaro Uchikoshi (réalisateur de la série Zero Escape) et peuplé de personnages conçus par Yusuke Kozaki lui-même (No More Heroes, série Fire Emblem), un passionnant récit policier néo-noir est sur le point de se dérouler.