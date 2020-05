Minecraft fête ses 11 ans et ses 200 millions de ventes !

En dehors de Tetris et ses innombrables déclinaisons parfois gratuites, le jeu le plus vendu de l'histoire, c'est Minecraft. Au dernier recensement dévoilé en mai 2019, c'était 176 millions d'acheteurs qui s'étaient offert cette expérience bac à sable incontournable, pour 112 millions d'utilisateurs mensuels actifs.

Mais les chiffres ont bien grossi depuis. Le jeu fête ces jours-ci ses 11 ans, et Xbox, détenteur du nouvellement renommé Mojang Studios, a tenu à faire le point sur le succès de l'expérience sur son site officiel, et il est immense. À ce jour, ce sont désormais 200 millions de Minecraft qui ont été vendus, pour 126 millions de joueurs par mois.

En cette période si singulière, il est important de se rappeler le rôle que peuvent jouer des titres comme Minecraft : proposer aux joueurs de s’évader tout en maintenant les liens sociaux au sein d’une famille ou d’un groupe d’amis. Lorsque les écoles et les entreprises ont dû prendre la décision de fermer temporairement leurs portes à cause du COVID-19, les équipes de Minecraft ont rapidement réfléchi aux solutions qui s’offraient à eux pour soutenir leur communauté.

Le contenu éducatif proposé par Minecraft va dans ce sens et permet d’aider les parents à accompagner leurs enfants dans cette tâche délicate qu’est l’apprentissage à distance. Ainsi, Minecraft: Education Edition restera gratuit pour les enseignants et les étudiants jusqu’à fin juin. Mojang Studios propose par ailleurs du contenu éducatif dans le jeu lui-même via la Minecraft Education Collection, avec notamment du contenu imaginé par des partenaires. Ce contenu sera également gratuit jusqu’à fin juin. Nous comptons déjà plus de 50 millions de téléchargements de ce contenu éducatif gratuit sur le Minecraft Marketplace depuis sa sortie, le 24 mars dernier.

Mojang Studios a aussi travaillé en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) afin de contribuer à la prévention contre le COVID-19 en partageant les conseils de l’Organisation Mondiale de la Santé. Dans ce cadre, l’agence AKQA a développé une carte dans Minecraft: Java Edition permettant d’apprendre aux joueuses et aux joueurs à développer des réflexes efficaces de distanciation sociale.

Toute l’équipe de Mojang Studios est émerveillée par les initiatives de la communauté Minecraft pour rester connectée et recréer ensemble des moments de vie sociale. Par exemple, des étudiants de l’université de Berkeley ont recréé leur campus dans Minecraft (la bien nommée « Blockeley University »). En France, ce sont 4 étudiants de Sciences Po qui ont reconstitué leur école dans le jeu.

Ce fut une année incroyable pour Minecraft avec la sortie de Minecraft Earth et l’arrivée de la version RTX du jeu sur Windows 10 en Bêta grâce à notre partenariat avec Nvidia. Pour couronner le tout, Minecraft est le jeu le plus regardé sur YouTube en 2019. À ce jour, 200 millions de copies de Minecraft ont été vendues et 126 millions de joueuses et de joueurs jouent au titre tous les mois. Mais le futur de Minecraft est tout aussi réjouissant : Minecraft Dungeons arrive le 26 mai dans le Xbox Game Pass et sur d’autres plateformes et la mise à jour gratuite « Nether » est prévue pour l’été sur Minecraft.

Pour fêter l’anniversaire de Minecraft qui a eu lieu hier, les développeurs ont révélé un nouveau logo, une identité graphique inédite et un nom remanié : Mojang Studios, qui regroupe les deux équipes de Redmond et de Stockholm, ainsi que tous ses membres travaillant dans d’autres pays à travers le monde.

Les membres de Mojang Studios demeurent fiers de l’inspiration des joueuses et des joueurs de Minecraft, sont ravis de constater que la communauté ne cesse de grandir et tiennent à remercier chaleureusement tous les joueurs pour leur soutien !