Mojang : le développeur de Minecraft change de nom et de logo

Tout le monde connaît Mojang, studio suédois fondé par Markus « Notch » Persson, célèbre pour avoir développé Minecraft et racheté par Microsoft contre 2,5 milliards de dollars. Eh bien, il faudra désormais changer ses habitudes, car Mojang n'existe plus. Non, il faut maintenant l'appeler Mojang Studios.

Le studio a profité du 11e anniversaire de Minecraft pour annoncer la nouvelle via un long billet sur son site officiel, et au passage, Mojang Studios s'offre un nouveau logo. La raison de ce changement ? Le studio voulait simplement un petit coup de fraîcheur après toutes ces années, et il rappelle qu'il a bien changé depuis ses débuts à Stockholm en 2009. Mojang Studios a depuis sorti d'autres jeux que Minecraft, à savoir Caller's Bane (anciennement Scrolls), les Minecraft: Story Mode avec Telltale Games et le jeu en réalité augmentée Minecraft Earth, sans oublier le dungeon crawler Minecraft: Dungeons qui arrivera normalement à la fin du mois. Et cela n'est pas près de s'arrêter, avec d'autres jeux en chantier, mais également un long-métrage et « un spectacle live épique ».

Mojang Studios compte donc encore faire parler de lui pendant de longues années, et pourquoi pas se détacher un peu de la franchise Minecraft ?

