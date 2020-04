PREVIEW de Minecraft Dungeons : le Dungeon Crawler pour tous

Encore un autre Dungeon Crawler ?





Après Gears Tactics qui a transformé la série de TPS Gears of War en un jeu tactique au tour par tour, voilà que nous sommes face à Minecraft Dungeons, un autre amalgame que nous n’aurions jamais imaginé avant 2018 : la fusion entre la licence Minecraft et un Dungeon Crawler. Cette bizarrerie s’est dévoilée à nous à travers une présentation en ligne qui nous a tout simplement séduits. En même temps, une fois que nous avons accepté l’idée qu’un tel mélange puisse exister, nous avons pu nous concentrer sur un titre dont les mécaniques ont l’air très propres au premier coup d’œil.

L’univers est charmeur et les sourires nostalgiques ont été nombreux.

Si c’est aussi clean, c’est peut-être parce que Mojang a choisi de rester sur quelque chose de très simple. La formule baston, couloir, boss, loot est toujours d’actualité et Minecraft Dungeons ne semble pas apporter sa pierre à l’édifice hormis par le biais de ses graphismes cubiques. Du reste, il y a certains partis pris intéressants. Le jeu refuse par exemple le système de classe, l’identité du personnage étant pour le coup déterminée par ses armes et son armure. Nous avons pu voir plusieurs tenues défiler et certaines d’entre elles étaient pleines de bonnes idées, notamment celle de Spelunker qui permettait de s’embarquer une chauve-souris en guise de familier offensif.

Aucunement révolutionnaire, Minecraft Dungeons n’en est pas moins attrayant. Il faut avouer que cela est entièrement dû à la licence qui parlera à tout le monde. L’univers est charmeur et les sourires nostalgiques ont été nombreux en retrouvant des éléments bien connus du jeu de survie. Vu la tête du bestiaire et de certains niveaux, nous pourrions même dire que Minecraft Dungeons se pose comme une parodie bien huilée de Dungeon Crawler qui ne rate pas une occasion de faire le mariole pour amuser un public que nous imaginons de tout âge.

Simple, mais complexe





Ce qui nous laisse dire ça c’est la volonté très marquée des développeurs de rendre leur jeu accessible. De leur propre aveu, le fun prédomine sur beaucoup de choses dans Minecraft Dungeons, y compris l’équilibrage. Si nous n’avons rien à signaler de ce côté-là, le jeu ayant quand même l’air d’avoir du challenge, nous avons relevé des détails qui ne trompent pas quant aux intentions des créateurs. La mort n’est par exemple pas un problème du tout étant donné que le lieu de réapparition est généralement très proche de celui de la mort. En coopération, c’est encore plus simple, puisque vos coéquipiers peuvent vous ramasser en un rien de temps.

La progression est finalement assez plate.

À côté de cela, il n’y a pas de mana à gérer ni aucune forme de ressources. Les capacités sont simplement liées à des objets qui sont eux-mêmes soumis à des temps de recharge, assez rapides au demeurant. Les enchantements sont toutefois ce que nous pouvons trouver de mieux comme exemple. Ces derniers sont à choisir parmi une liste de trois, chacun attribuant une amélioration considérable (et souvent visuelle) à votre équipement. De quoi orienter l’utilisation de vos objets sans avoir à vous encombrer de caractéristiques et autres éléments de RPG.

Nous pouvons souligner l’esprit casual qui se dégage du titre, mais décrire Minecraft Dungeons comme un jeu enfantin serait se mettre le doigt dans l’œil jusqu’au coude. Derrière la simplicité du titre, il y a une certaine synergie entre les armes, armures et enchantements qu’il faut viser. Celle-ci nous a paru suffisamment complexe pour mettre en place de vrais débats de theorycraft et donner au jeu une épaisseur insoupçonnée au premier abord.

L’accessibilité à toute épreuve de Minecraft Dungeons nous a toutefois paru à double tranchant. Il n’y a par exemple pas de système de craft, ni même une petite activité annexe en dehors de chasses au trésor sur des sentiers secondaires. De quoi se sentir un peu désœuvré, d’autant que la progression est finalement assez plate. En dehors des objets à looter, il n’y a rien d’autre à faire que de se battre jusqu’à atteindre de nouveaux niveaux. Une étape nécessaire pour obtenir les précieux points d’enchantements permettant d’améliorer les objets.

Le grand spectacle





Quand finalement la boucle de gameplay a eu l’air de dire son dernier mot, il restait pour nous une chose à noter : cette direction artistique qui peut être fière d’elle. Bien sûr, elle reprend dans les grandes lignes celle de Minecraft, nous l’avons dit, l’univers est plutôt charmeur, mais Mojang ne s’est pas contenté de reprendre bêtement l’aspect un peu rude que peut parfois revêtir le titre cubique. Le studio a apporté un peu de souplesse à tout cela, notamment aux animations de combat. La plupart des compétences donnent littéralement lieu à des feux d’artifice. C’est assez épileptique et nous adorons.