Minecraft Dungeons : le DLC Les Fammes du Nether et une mise à jour gratuite lancés en vidéo

Mojang Studios et Microsoft viennent de lancer un nouveau contenu additionnel pour Minecraft Dungeons, leur dungeon crawler aux 10 millions de joueurs. Le DLC Les Flammes du Nether nous emmène cette fois dans le Nether, évidemment, avec de nouvelles quêtes à découvrir.

Les joueurs peuvent ainsi retrouver six missions inédites, avec quelques biomes supplémentaires, et dénicher de nouveaux artefacts, pièces d'équipement et armes. Deux nouvelles apparences font également leur apparition, de même que le familier du bébé Ghast (rien à voir avec l'insulte bretonne).

Les studios profitent de l'occasion pour lancer une mise à jour de Minecraft Dungeons, gratuite cette fois, avec les Ancient Hunts, des missions générées procéduralement pour les joueurs ayant déjà terminé l'aventure principale et qui les emmèneront encore une fois dans le Nether pour battre des ennemis et obtenir du loot encore plus puissant, mais aussi de l'Or, la nouvelle monnaie in-game qui permet d'acheter des produits au marchand Piglin.

Tout cela est à découvrir dès maintenant dans Minecraft Dungeons, le jeu est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, et il est affiché à 19,68 € sur Amazon.

