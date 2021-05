Minecraft Dungeons : une date de sortie pour le DLC aquatique Hidden Depths

Sorti en mai 2020 sur ordinateurs et consoles, Minecraft Dungeons est pour rappel un jeu de rôle et d'action façon hack'n slash et dungeon crawler. Le titre de Mojang Studios a depuis accueilli de nombreux contenus additionnels comme Jungle Awakens et Fammes du Nether, et un nouveau DLC va prochainement arriver.

Ce contenu additionnel, c'est Hidden Depths, une extension qui proposera aux joueurs de se battre contre la corruption jusque dans les profondeurs des océans. En plus de ce DLC payant, inclus dans le Season Pass, les joueurs de Minecraft Dungeons pourront découvrir une mise à jour gratuite, qui introduira notamment les Capitaines de Raid, des ennemis plus puissants qui offriront un défi de tailles aux aventuriers, avec évidemment des trésors à la clé. En plus de ce ces Capitaines, les joueurs retrouveront également de nouveaux enchantements et des niveaux inédits dans cette mise à jour gratuite.

La date de sortie de Hidden Depths et de la mise à jour est fixée au 26 mai 2021 dans Minecraft Dungeons, le titre est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, vous pouvez le retrouver en Hero Edition à 24,98 € sur Amazon.

