Minecraft Dungeons : un mois de sortie pour le DLC Jungle Awakens, et bientôt du cross-play

Il y a quelques jours sortait sur ordinateurs et consoles Minecraft Dungeons, un hack'n slash développé par Mojang Studios. Les joueurs pouvaient opter pour une version de base ou une Hero Edition qui inclut des bonus in-game, ainsi que deux DLC qui débarqueront plus tard. Les développeurs ne perdent pas de temps et donnent déjà quelques petites informations sur le premier d'entre eux.

Le premier DLC se dénommera Jungle Awakens, et il devrait sortir dans le courant du mois de juillet 2020 dans Minecraft Dungeons. Le contenu additionnel nous emmènera donc dans la jungle, terrible jungle, afin de combattre un mystérieux pouvoir au travers de trois nouvelles missions, avec de nouvelles armes, armures et de nouveaux artefacts. Pour le moment, le studio n'a pas indiqué comment les autres joueurs, qui n'ont pas le Hero Pass, pourront se procurer cette petite extension. Le second DLC sera Creeping Winter, et il arrivera avant la fin de l'année.

Enfin, Mojang Studios annonce qu'il développe actuellement une fonctionnalité pour jouer en cross-play, ainsi que du contenu additionnel gratuit, mais il faudra patienter pour en savoir davantage. Pour rappel, Minecraft Dungeons est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

