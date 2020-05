TEST de Minecraft Dungeons : un jeu qui va à l'essentiel, sans plus

« L'aventure, c'est extra ? »





Si vous vous souvenez de ce que nous vous racontions dans la preview de Minecraft Dungeons en avril dernier, vous risquez de lire des choses qui vous seront familières. Car entre le moment où nous ne pouvions qu’observer des développeurs se faire plaisir et notre prise en main plus sérieuse, il ne s’est visiblement pas passé grand-chose.

Difficile de booster la durée de vie limitée de Minecraft Dungeons.

En prenant l’aventure depuis le début nous avons pu prendre connaissance du scénario qui tient pour le coup sur un demi-timbre. Nous faisons donc la rencontre de l’Arch-Illageois, une pauvre âme traitée en paria qui joue son rôle de Palpatine de circonstance après sa rencontre avec un bien curieux cube. L’Arch-Illageois est méchant, l’Arch-Illageois veut détruire le monde, et vous êtes le héros sur le point de mettre fin à son règne. Fin de l’histoire. Pas la peine de tirer sur l’ambulance, l’histoire (et le jeu en général) a visiblement été écrite pour des enfants. Nous aurons d’ailleurs le temps de revenir sur ce détail un peu plus tard.

Intéressons-nous plutôt à votre avatar altruiste. À peine le temps de choisir une skin qu’il est déjà temps de partir à l’aventure. Une épopée que nous imaginions déjà dantesque, mais qui s’est révélée quelque peu frustrante. La grimace est de rigueur quand ladite quête se boucle en à peine cinq heures. Même en retournant la dizaine de niveaux que compte le jeu à la recherche de trésor, difficile de booster la durée de vie limitée de Minecraft Dungeons. Un vrai problème que la génération procédurale des niveaux n’aide pas non plus. Nous nous retrouvons donc à courir en ligne droite sans autre objectif que d’aller jusqu’à la fin du niveau en déglinguant tout ce qui bouge.

Arch-iclassique





En cela, Minecraft Dungeons vise finalement plutôt juste. Le jeu est là pour assurer les bases et de ce côté-là nous ne pouvons rien lui reprocher. Il y a du loot à gogo, une courbe de progression un peu facile au démarrage, mais qui est capable d’offrir un challenge sympa en fin de jeu. Les environnements sont variés et il est possible d’en dire autant du bestiaire ainsi que des boss qui offrent pour le coup des escarmouches rafraichissantes, mais sans grande prise de tête.

Le titre n’a pas prévu plus d’enjeux que sa courbe de difficulté.

S’il fallait résumer le titre, c’est probablement sur ce point qu’il faudrait insister. Le jeu ne s’embête pas avec des systèmes de classe, pas de compétences non plus ni même de statistiques très recherchées. Ici, absolument tout passe par l’équipement que vous pourrez dénicher. Minecraft Dungeons brille par sa simplicité qui rend le jeu très agréable à prendre en main. En comptant l’esquive et la potion de soin, le titre se joue avec un nombre incroyable de sept boutons, c’est dire s’il est accessible à tous. Dans un autre genre, nous avons un curseur en permanence pour nous guider tandis que les objectifs sont très simples et relativement redondants, sans même parler de la mort qui est pour le coup très permissive, en particulier en coopération.

C’est ce type de constat qui nous laisse penser que le jeu a été créé pour séduire un public casual et non-initié aux Dungeons Crawler, typiquement les jeunes, ceux-là même qu’il est possible de retrouver sur le jeu d’origine. Un tel effort pour rendre ce genre tout public est d’ailleurs à encourager. En bref, c’est vraiment l’exploration à la cool qui fait plaisir, mais dont il est possible de se désintéresser rapidement à cause de cette campagne qui compte des niveaux très courts, essentiellement composés de couloirs, que vous aurez l’occasion de refaire jusqu’à plus soif.

Nous nous en éloignons d’autant plus vite que le jeu n’a pas usé la carte de la complexité à fond. Nous avons souligné dans notre preview l’intérêt des enchantements, qui permettent entre autres quelques synergies bien trouvées dans l’équipement, mais à la longue, difficile de ne pas souligner le manque de profondeur qui se fait ressentir par rapport aux jeux du même genre. Le titre n’a pas prévu plus d’enjeux que sa courbe de difficulté. Il n’y a tout simplement pas de quêtes annexes et une poignée de trésors à découvrir qui n’invitent pas forcément à explorer les niveaux intégralement. Nous regrettons aussi l’absence de système de craft, un élément qui aurait parfaitement collé au genre du jeu, mais qui aurait surtout rappelé les origines de Minecraft avec intelligence. Globalement, il ne reste pas grand-chose du titre de base. Le style graphique est là bien sûr, tout comme les personnages emblématiques à l’instar des creepers. Nous pouvons d’ailleurs les remercier de rendre le jeu mignon et charmant à souhait, mais si vous vouliez casser des cailloux ou créer des monuments, vous n’êtes malheureusement pas sur le bon spin-off.

Tout en simplicité





Nous pourrions élargir la simplicité de Minecraft Dungeons à d’autres domaines , comme l’interface très propre du jeu ou bien l’absence remarquable de PNJ avec lesquels interagir. D’ailleurs, autant l’ambiance Minecraft est charmante, autant cet opus nous fait nous sentir seuls et abandonnés. Heureusement qu’il est possible de briser cette solitude avec un peu de multi jusqu’à quatre et surtout avec la possibilité de jouer en local, une idée que nous apprécions toujours.

Mais finalement, est-ce bien suffisant pour faire de Minecraft Dungeons un titre recommandable ? Dans l’absolu oui, puisque le titre de Mojang Studios remplit plutôt bien les devoirs d’un Dungeon Crawler. Le fun est immédiat, les combats assez plaisants et la sainte-trinité loot, boss, challenge est amplement respectée. La singularité du titre, c’est finalement d’être ultra accessible. Une bonne nouvelle si vous n’êtes pas familier avec le genre ou que vous souhaitez simplement jouer avec le cerveau débranché. En revanche, Minecraft Dungeons n’est pas ce que nous pourrions appeler un jeu profond. Le système d’enchantement montre des lacunes sur le long terme et il n’y a rien de plus saisissant comme mécanique de jeu si vous voulez vous impliquer à fond dans ce spin-off. Reste qu’il faut aussi composer avec une campagne qui est beaucoup trop limitée pour son propre bien. À vous de voir si vous êtes prêt à tolérer sa répétitivité…

Minecraft Dungeons est vendu à 19,99 € sur Amazon.

Les plus Simplicité

Accessibilité

Prise en main agréable

Univers charmant

Fun les premières fois Les moins Devient vite redondant

Campagne trop courte

Manque de profondeur

Manque d'objectifs dans les niveaux