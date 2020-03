PREVIEW de Gears Tactics : toute la tactique que nous aimons

Mélange improbable, mais excellent





Lorsque Gears Tactics a été annoncé lors de l’E3 2018, il y avait de quoi lever un sourcil circonspect. La licence la plus bourrine du TPS avait la prétention de passer à un style beaucoup plus posé, en l’occurrence la tactique au tour par tour. Plutôt invraisemblable, mais pas impossible pour les développeurs de Splash Damage et The Coalition qui nous ont invités à porter un regard beaucoup moins suspicieux sur leur titre. Force est de constater que leur pari a été réussi puisque nous sommes ressortis de cette présentation privée en ligne avec la certitude que Gears Tactics a un gros potentiel et un boulevard pour faire les choses bien.

C’est tout un univers qui devrait parler aux fans.

Pour commencer, et nous enfonçons des portes en écrivant cela, Splash Damage a la licence Gears of War à son service et ce n’est pas une mince affaire. Sans trop nous étaler sur les tenants et les aboutissants de cet épisode, garanti 100 % canonique, sachez simplement qu’il est possible de prendre le contrôle de Gabe Diaz, géniteur attitré de la belle Kait, pour participer à une guerre qui se déroule 12 ans avant le premier Gears of War.

Au-delà du simple fan service, c’est tout un univers qui devrait parler aux fans. Retrouver les ennemis et les armes iconiques de la licence est un argument sérieux qui devrait faire la différence à la sortie du titre. Cela dit, même si nous avons été ravis de voir des drones Locusts se faire découper à la tronçonneuse du Lancer, la présentation du bestiaire et de l’arsenal a été superficielle. Gageons simplement qu’il s’agit du premier contact et que le jeu est aussi complet et prometteur que l’a suggéré ce tête-à-tête.

Si Gears Tactics s’en sort aussi bien, il ne faut pourtant pas croire que c’est uniquement grâce à ses soldats en armure lourde. La magie opère grâce à une base solide de gameplay qu’il est difficile de ne pas comparer à la série XCOM. Les deux titres semblent partager un amour inconditionnel pour les maps ouvertes au level design léché. Les mécaniques de base sont quant à elles vues et revues pour le genre. Qu’il s’agisse de la couverture, du mode « garde » ou simplement des histoires de précision et de points d’action, celui qui a déjà touché à un jeu tactique dans sa vie ne devrait pas être perdu dans Gears Tactics. C’est d’autant plus vrai que Splash Damage a fait un excellent travail pour rendre l’interface limpide, même pour un néophyte.

Quelle classe !





Si la présentation avait dû s’arrêter là, il est clair que nous serions restés sur notre faim. Gears Tactics n’était pas uniquement là pour nous rassurer sur ses acquis, mais également pour nous montrer son ambition débordante. De ce côté-là, nous n’avons pas été déçus. Il a d’abord été question des cinq classes de personnage du jeu. Chacune d’entre elles possède bien évidemment ses compétences spécifiques qu’il est possible d’améliorer avec de l’expérience via un arbre de talent à quatre branches bien fourni. Le plus intéressant dans cette histoire, c’est encore que chaque classe possède son arme fétiche qu’il est toutefois possible de modifier dans un souci de richesse de gameplay.

Nous pouvons dire que l’identité des classes est forte.

Nous avons ainsi le support armé du fameux Lancer, capable d’apporter buff et soin à son équipe. Le vanguard est beaucoup plus offensif avec son fusil d’assaut. Le heavy est chargé d’encaisser et de maintenir des positions avec son minigun. Le scout est davantage versé dans l’infiltration et le combat rapproché grâce à son fusil à pompe, tandis que le sniper est évidemment destiné à la longue distance avec son fusil de précision. Pour les avoir vues en action, nous pouvons dire que l’identité des classes est forte avec pas mal de talents, et donc de choix stratégiques à faire, dans les parties les plus avancées. Bien designé, leur rôle peut en plus être renforcé par des pièces d’équipements qui améliorent les statiques et parfois les talents des personnages. Il est d’ailleurs de bon ton de préciser que l’équipement peut être récupéré directement sur le terrain dans certaines missions.

S’il y avait bien autre chose à retenir de ce premier face à face, ce serait sans doute les exécutions. Une feature particulièrement cool, car elle permet (comme son nom l’indique) de finir un adversaire gravement blessé de la manière la plus gore qui soit, dans la pure tradition des Gears of War. Si visuellement parlant, ça vaut déjà le coup, une telle mécanique a également une grande valeur tactique puisqu’elle attribue 1 point d’action supplémentaire à tous les alliés de l’exécuteur. Une belle petite trouvaille qui va de pair les modificateurs des missions, qui devraient apporter une grosse dose de jouabilité à la campagne solo en transformant les objectifs ou les conditions dans lesquelles se déroulent la mission. Malheureusement nous n’avons pas pu voir cette fonctionnalité à l’œuvre, mais elle devrait sans surprise faire partie des bonnes idées de Gears Tactics.

Ça « boss » dur





Le moment le plus attendu de notre présentation était sans doute les combats contre les boss que laissaient entrevoir les visuels du jeu. Nous avons pu assister à l’un d’eux, et le moins que nous puissions dire, c’est qu’il a tenu toutes ses promesses. Impressionnant dans un premier temps (merci les cinématiques), l’affrontement par la suite était plein de challenge, mettant à rude épreuve les talents de nos soldats suréquipés. Les patterns du boss et la stratégie à mettre en place sont à la hauteur de titre aussi prestigieux que Divinity: Original Sin 2, ce qui est vraiment de bon augure.