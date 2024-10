Ghost Bike : le jeu de vélo en monde ouvert de Messhof change de nom et repousse sa sortie, non sans exhiber son gameplay

Après Nidhogg et sa suite, ainsi que Flywrench, le studio américain Messhof fondé par Mark Essen annonçait en juin 2023 à l'occasion de l'Annapurna Interactive Showcase 2023 un certain Ghost Bike. Même si ça ne va pas fort du côté de l'éditeur, dont tous les employés ont récemment démissionné, les contrats déjà en cours seront honorés et tout semble rouler pour ce projet, même s'il y a eu quelques changements en cours de route. En effet, si vous avez regardé le Xbox Partner Preview diffusé jeudi, vous avez pu voir passer Wheel World. Eh bien, il s'agit tout simplement du nouveau nom de Ghost Bike. Au passage, sa bande-annonce introduit aussi une chanson originale baptisée I Want It All, par l'artiste italien Joon du label Italians Do It Better derrière l'OST.

Pourquoi un tel changement de nom ? Mak Essen et Kristy Norindr de Messhof ont abordé le sujet, entre autres choses, expliquant qu'il s'agit principalement d'une raison narrative.

Ce jeu représente plusieurs premières pour notre studio. C'est bien sûr notre premier jeu 3D, ce qui en fait également notre premier jeu réalisé avec Unity. C'est notre premier jeu utilisant une bibliothèque physique, notre premier jeu réalisé avec une grande équipe et donc notre premier jeu financé par un éditeur, et notre premier jeu avec un vrai récit (avec des personnages et des boîtes de dialogue même !). Le gameplay de Wheel World a connu un certain nombre d'itérations en termes de gameplay et de structure, et le récit a dû s'adapter en cours de route. Au moment où il nous a semblé opportun d'annoncer le projet l'année dernière, nous avons trouvé le nom Ghost Bike en fonction de l'endroit où se trouvait le récit. Il s'agissait d'un jeu sur le fait de mourir à vélo après avoir été heurté par une voiture et de se retrouver dans un Valhalla cycliste. Bien qu'il ne soit pas directement basé sur des vélos fantômes du monde réel (ces vélos blancs commémorant les cyclistes tués par des conducteurs), il y avait suffisamment de chevauchements pour que le nom soit justifié et que les associations soient positives dans les deux sens. Mais au fur et à mesure que les choses changeaient dans le gameplay (pour le rendre plus amusant à jouer), et donc dans l'histoire (surtout dans le ton), cela convenait de moins en moins.

De plus, sa période de sortie un temps prévue pour fin 2024 a été reportée au début de l'année 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam), avec une sortie dans le Xbox Game Pass. En revanche, les versions PS4 et Xbox One ne sont plus du tout mentionnées et ont donc sans doute été annulées. Vous trouverez des visuels en page suivante.

Bienvenue dans Wheel World, où le destin de l'univers repose sur votre guidon. Vous incarnez Kat, une jeune cycliste avec une mission : sauver Wheel World de l'effondrement total. Explorez un monde ouvert époustouflant rempli de panoramas impressionnants, de secrets cachés et de courses qui mettront vos compétences à l'épreuve. Personnalisez votre vélo avec une gamme infinie de pièces. De bolides élégants à des bêtes tout-terrain, il n'y a aucune limite à la façon dont vous pouvez rouler. Wheel World regorge de choses à faire : Faites la course et dominez : affronte des équipes cyclistes d'élite et des rivaux excentriques dans des courses à enjeux élevés où chaque seconde compte ;

: affronte des équipes cyclistes d'élite et des rivaux excentriques dans des courses à enjeux élevés où chaque seconde compte ; Améliorez votre vélo : parcourez le monde à la recherche de pièces rares pour construire le vélo ultime, parfaitement adapté à votre style ;

: parcourez le monde à la recherche de pièces rares pour construire le vélo ultime, parfaitement adapté à votre style ; Accomplissez votre destin : récupérez des pièces légendaires volées pour finalement accomplir le rituel du Grand Changement (Great Shift) et sauvez le monde. Ce n'est pas grand-chose.

