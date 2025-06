Clair Obscur: Expedition 33 influence même Final Fantasy

Le jeu français qui s'inspire des Final Fantasy





Faut-il encore présenter Clair Obscur: Expedition 33 ? Développé par Sandfall Interactive, un studio français basé à Montpellier, le titre nous plonge dans un monde fantastique où une Peinteresse détruit à petit feu l'humanité. Un petit groupe de résistants tente de l'arrêter chaque année et les joueurs incarnent dans le jeu les membres de l'Expédition 33. Si les inspirations sont nombreuses, le gameplay emprunte à Sekiro: Shadow Die Twice de FromSoftware son système de parade parfaite, mais le jeu de rôle est évidemment un énorme hommage aux anciens Final Fantasy de Square Enix avec ses combats au tour par tour et ses Luminas.

Des Final Fantasy tournés vers l'action





Sauf que la saga Final Fantasy délaisse de plus en plus les combats au tour par tour, lorgnant toujours plus vers l'action, jusqu'à l'embrasser totalement dans FF XVI, au grand dam des fans de la première heure. Un changement qui agace même les investisseurs ! Il faut dire que, malgré les bonnes ventes au lancement, Final Fantasy XVI n'a pas rencontré le succès escompté sur le long terme et ce n'est pas l'échec du portage Xbox Series X|S qui va arranger ça. Le jeu de rôle et d'action est par exemple vendu à prix réduit sur Cdiscount, contre 29,99 €.

Des investisseurs en colère chez Square Enix





Genki relaye sur X/Twitter une discussion qui a eu lieu pendant une réunion avec les actionnaires de Square Enix. Visiblement remonté contre la stratégie de Square Enix, un investisseur a demandé au studio que les prochains jeux Dragon Quest et Final Fantasy soient au tour par tour, et non des Action-RPG. Alors, pour Dragon Quest, cela devrait être le cas, la série n'a jamais abandonné le tour par tour, mais du côté de Final Fantasy, il y a en effet matière à apporter du changement pour de nouveau séduire les anciens fans.

Square Enix n'abandonnera pas le tour par tour





Cet investisseur avait un argument de poids, il cite en effet le succès critique et commercial de Clair Obscur: Expedition 33, qui a enregistré 500 000 ventes en 24 heures, puis un million en trois jours, deux millions en douze jours et enfin 3,3 millions de ventes en... 33 jours. Un chiffre décidément porte-bonheur pour Sandfall Interactive. Et ce qui va ravir le studio français, c'est que Square Enix a affirmé qu'il est au courant du succès de Clair Obscur: Expedition 33 et reconnaît l'importance des jeux au tour par tour, qu'il ne compte pas abandonner dans ses futurs jeux.

Précisions que Final Fantasy XVII n'a jamais été officialisé pour le moment, mais la franchise est loin d'être à l'arrêt. Square Enix lancera à la rentrée Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, sans oublier le troisième volet de la saga de remakes de Final Fantasy VII. Du côté de l'autre franchise de RPG, les fans attendent Dragon Quest I & II HD-2D Remake, qui sortira en octobre prochain, ainsi que Dragon Quest XII: The Flames of Fate, qui reste très mystérieux. Le studio japonais remet donc en avant ses vieux RPG au tour par tour, il en conçoit même de nouveau, à l'instar des Bravely Default, Octopath Traveler et Triangle Strategy.

Lire aussi : Final Fantasy XVI : Naoki Yoshida veut le sortir sur Switch 2 !