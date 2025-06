Wheel World : une date de sortie et du gameplay pour le jeu d'aventure à vélo

Dévelopé par Messhof, le studio derrière les Nidhogg, Wheel World nous avait tapés dans l'œil (sans mal) lors du dernier Steam Néo Fest. Anciennement dénommé Ghost Bike, le titre nous emmène aux côtés de Kat, une cycliste qui se retrouve à affronter d'autres coureurs après avoir été invoquée par un esprit. Entre deux courses, il sera possible de se balader, améliorer son vélo et dénicher des secrets.

Wheel World a refait une apparition au PC Gaming Show ce soir avec une nouvelle bande-annonce de gameplay, à découvrir ci-dessus. Voici une présentation du jeu :

Bienvenue dans Wheel World, où le sort de l'univers repose sur votre guidon.

Vous êtes Kat, jeune cycliste avec une mission : sauver Wheel World de l'effondrement total. Explorez un monde ouvert magnifique rempli de points de vue impressionnants, de secrets cachés et de courses qui mettront votre talent à rude épreuve. Personnalisez votre vélo à l'aide d'une variété infinie de pièces pour en faire un vrai bolide ou une bête tout-terrain — tous les types de courses sont permis.

Wheel World regorge de choses à faire :

Courez et dominez : affrontez des équipes cyclistes d'élite et des rivaux excentriques dans des courses à gros enjeux où chaque seconde compte.

: affrontez des équipes cyclistes d'élite et des rivaux excentriques dans des courses à gros enjeux où chaque seconde compte. Améliorez votre vélo : parcourez le monde en quête de pièces rares pour fabriquer le vélo ultime parfaitement taillé à votre style.

: parcourez le monde en quête de pièces rares pour fabriquer le vélo ultime parfaitement taillé à votre style. Forgez votre destin : récupérez les pièces légendaires qu'on vous a volées pour enfin accomplir le rituel du Grand Changement et sauver le monde.

L'ensemble est soutenu par une bande-son originale de Italians Do It Better, qui insuffle plein d'énergie à chaque course et chaque instant passé dans cette exploration d'un monde semi-ouvert époustouflant de beauté.

L'heure est venue de tracer votre chemin vers la gloire, de sauver les esprits de Wheel World et de maintenir l'univers sur la bonne voie. En selle, à fond sur les pédales et ne vous retournez pas !