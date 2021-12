OlliOlli World : une date de sortie proche et ferme pour ce pétillant nouveau jeu de skate

Récemment racheté par Private Division, qui avait déjà prévu d'éditer son prochain titre, Roll7 se prépare donc à sortir avec son nouveau propriétaire un certain OlliOlli World. Ce nouvel épisode de la série de jeux de skate bousculera ses codes en proposant une approche entre glisse et plateformes dans les environnements plus ouverts et colorés de Radlandia. Le but sera cependant toujours d'enchaîner les tricks avec style, tout en explorant un monde riche rempli de quêtes annexes et objets à collectionner.

OlliOlli World était attendu pour le premier trimestre 2022, mais nous étions en attente d'une date de sortie précise. Elle a été donnée lors de l'Indie World du jour : ce sera pour le 8 février 2022 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Toute précommande sera récompensée par un pack de bonus cosmétiques, dont un masque du héros de Not a Hero.

Ridez dans le monde vibrant de Radlandia aux côtés de personnages colorés, et enchaînez les grinds et les tricks pour tenter d'approcher les dieux du skate dans votre quête vers le Gnarvana. Sillonnez un monde aussi étrange que merveilleux en relevant des défis et en accomplissant des missions, et faites-vous de nouveaux amis en cours de route. Personnalisez les tenues de votre personnage, ses tricks et son style et découvrez des niveaux remplis de chemins différents qui vous permettront de vous exprimer au maximum. Défiez le reste du monde en mode Ligues ou affrontez un ami autour de vos meilleurs tricks dans l'un des millions de niveaux à partager disponibles. Profitez de toute l'accessibilité, la profondeur et la liberté que vous offre le gameplay inimitable d'OlliOlli World. OlliOlli World est le troisième opus de la série mondialement encensée OlliOlli développée par Roll7, studio indépendant récompensé aux BAFTA et vainqueur de nombreux prix. Caractéristiques : Bienvenue à Radlandia ! Explorez ce luxuriant paradis du skate peuplé de personnages excentriques et visitez les lieux les plus insolites. Faites des grinds dans l'Allée des gonflables ou ridez à toute allure dans Los Vulgas à la recherche de nouveaux passages, de quêtes secondaires, de récompenses géniales et d'occasions de tricks mémorables, tout ça sur une compilation de morceaux IDM et Electronica soigneusement sélectionnés.

Les réservations ne sont pas encore ouvertes, mais OlliOlli - Epic Combo Edition est lui disponible à partir de 21,99 € sur Amazon.fr.