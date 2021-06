OlliOlli World : nouvelle bande-annonce glissante pour le jeu de skateboard

Private Division et Roll7 avaient annoncé OlliOlli World en avril dernier, il s'inscrit évidemment dans la franchise de jeux de glisse du développeur, mais proposera un univers graphique et un gameplay totalement différent, comme nous le rappelle la bande-annonce partagée lors de l'IGN Expo :

Les développeurs nous emmèneront à Radland pour un jeu de skateboard entre plateforme et action, mais toujours avec un gameplay précis, des tricks et un système de combos. Le joueur pourra personnaliser sa tenue et son style de glisse avant d'affronter d'autres joueurs en ligne, et profiter d'une bande originale mêlant Electronica et EDM.

OlliOlli World n'a toujours pas de date de sortie précise, il arrivera dans le courant de l'hiver prochain sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.