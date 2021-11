Roll7 : le studio derrière OlliOlli World racheté par Private Division (Take-Two Interactive)

Private Division avait dévoilé de jolis partenariats avec Moon Studios (Ori), League of Geeks (Armello) et Roll7 (OlliOlli) pour éditer leurs prochains titres. Il annonce aujourd'hui qu'il va se rapprocher davantage de l'un d'entre eux, le studio londonien Roll7, qu'il vient de racheter et intégrer à ses équipes.

Il vient donc grossir les rangs du label lui-même détenu par Take-Two Interactive, pour sortir OlliOlli World ensemble au premier trimestre 2022 et travailler main dans la main après cela.

« Nous sommes ravis d'accueillir Roll7 dans la famille Private Division », a déclaré Michael Worosz, vice-président exécutif et chef de Private Division. « En tant qu'équipe passionnée par les sports d'action nous-mêmes, voir comment Roll7 combine le frisson de la compétition avec le zen d'un gameplay fluide dans un jeu vidéo est remarquable, et nous avons hâte de montrer au monde ce phénomène avec notre sortie d' OlliOlli World cet hiver. » « Private Division a été un partenaire d'édition incroyable pour OlliOlli World, et nous sommes ravis de continuer à grandir en tant que studio dans le cadre du label », a déclaré Simon Bennett, co-PDG de Roll7. « Private Division a permis à notre incroyable équipe de relever la barre de notre créativité et notre portée pour OlliOlli World. Rejoindre le label nous met dans une excellente position pour continuer à croître et à viser la réalisation de notre ambition de devenir un développeur mondial de jeux vidéo de premier plan. »

