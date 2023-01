Maverick Games : un studio ouvert par d'anciens cadres de Playground (Forza Horizon), un open world AAA en développement

Alors que Playground Games a encore connu le succès l'année dernière avec Forza Horizon 5 (disponible à partir de 54,99 € sur Amazon.fr), l'équipe se concentre sur le développement d'un projet à mille lieues de tout ce qu'il a déjà créé, un nouveau Fable. Une partie de l'équipe va profiter de ce changement de cap pour cette entité des Xbox Game Studios afin de partir vers une nouvelle aventure.



Mike Brown, Game Director de Playground, vient d'annoncer qu'il avait quitté ses fonctions pour monter sa propre société indépendante, Maverick Games. Et il ne s'est pas lancé seul, car il a embarqué avec lui d'autres anciens de son équipe avec qui il co-dirigera l'entité, à savoir Tom Butcher qui sera producteur exécutif, Matt Craven comme directeur technique, Gareth Harwood en directeur du contenu et Fraser Strachan en guise de directeur audio. Des membres d'autres entreprises vont également le rejoindre, à savoir Harinder Sangha en tant que COO (anciennement co-directeur de Sumo Digital Leamington), Ben Penrose comme directeur artistique (il occupait ce poste chez Sharmkob London et avait officié chez Playground auparavant) et Elly Marshall en directrice UX/UI (précédemment directrice du design d’expérience chez EA).

« Notre objectif est que Maverick Games soit un studio que les gens vont adorer », a déclaré Mike Brown. « Pour les joueurs, nous travaillons déjà sur un titre passionnant de très haute qualité, et pour les développeurs, nous construisons une maison où tout le monde est encouragé à prendre des risques, à être curieux, à être créatif, à être innovant, à être eux-mêmes et, surtout, à être un non-conformiste. »

Maverick Games sera basé à Leamington Spa au Royaume-Uni, comme Playground Games, et son premier projet sera « un nouveau jeu premium AAA en monde ouvert pour consoles et PC » : rien ne dit qu'il s'agira d'un jeu de course, mais nous pouvons fortement l'imaginer. Le studio veut adopter « un esprit indépendant et pionnier, et un engagement à placer la créativité, l’innovation et le bien-être des développeurs au cœur » des préoccupations. Il s'est déjà assuré d'un « financement de démarrage important » grâce à des partenaires économiques et recrute désormais pour des postes de tous niveaux. Un futur grand du secteur ?

