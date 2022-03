RUMEUR sur Fable : un développement très lent, la faute au manque d'expérience chez Playground Games

Playground Games est désormais un studio de référence pour les amateurs de jeux de course, il est à l'origine des Forza Horizon, des titres arcade et en monde ouvert dérivés des Forza Motorsport de Turn 10. Mais le studio, qui appartient à Microsoft, planche désormais sur un jeu bien différent : Fable.

Eh oui, le studio célèbre pour ses jeux de course développe désormais un jeu de rôle, et même s'il excelle dans le premier genre, il a tout à apprendre dans le second, malgré l'utilisation du moteur ForzaTech, déjà vu dans Forza Horizon 5. D'après certains bruits de couloir, Fable n'arriverait pas avant 2023, et c'est ce que semble confirmer Juan Fernandez, ancien game designer sur le jeu qui s'est entretenu avec Vandal. Il déclare ainsi :

Playground est très organisé et axé sur la production. Tous les deux ans, ils sortent un Forza Horizon qui a plus de 90 sur Metacritic, avec une qualité incroyable. Ils ont pris des jeux de course et ils les ont dominés ces dernières années. Ils sont très intelligents et ils savent ce qu'ils font. Ils voulaient se diversifier avec quelque chose de différent et ils savent que ce qu'ils faisaient bien, ce sont les jeux de course en monde ouvert, mais ils manquaient de personnes connaissant la façon dont le gameplay est fait. Dans un monde ouvert, la façon dont vous contrôlez un personnage et les actions sont très différentes de ce que vous avez dans un jeu de course. Au niveau technologique, il faut développer des animations, des scripts, un système de quêtes. Se déplacer en voiture à 300 km/h a des exigences très différentes de la marche à pied à travers la campagne.

Les jeux de rôle et d'action en monde ouvert sont incroyablement compliqués à faire, ils prennent beaucoup de temps. Chez Playground, ils ont la mentalité de faire plus avec moins, que si Assassin's Creed est fait par 5 000 personnes, ils seront 150 ou 200, et si Assassin's Creed est fait en 7 ans, ils feraient Fable en 5. C'est bien d'être ambitieux, mais il faut aussi être réaliste et ce que j'ai vu, c'est que le développement devenait de plus en plus long.