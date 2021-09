PlayerUnknown Productions : le créateur de PUBG quitte définitivement Krafton pour diriger un nouveau studio, vers un open world révolutionnaire ?

Après avoir créé un mod Battle Royale pour DayZ puis aidé à la sortie du mode King of the Hill de H1Z1, Brendan Greene aka PlayerUnknown a décidé de voler de ses propres ailes et de créer son jeu à lui en tant que directeur créatif avec les développeurs sud-coréens de Krafton : PlayerUnknown's Battlegrounds. Nous connaissons désormais tous la légende de PUBG, qui a popularisé le genre même du Battle Royale début 2017.

Brendan Greene s'est depuis un peu éloigné de l'équipe principale, en décidant de monter l'unité PUBG Special Projects afin d'expérimenter de nouvelles choses, dont l'encore mystérieux prologue. Ce projet pourrait rester inabouti, car son directeur vient d'annoncer son départ de PUBG Special Projects et de Krafton tout court pour monter cette fois son propre studio, PlayerUnknown Productions. La scission se fait en bons termes, car Krafton sera actionnaire minoritaire dans cette nouvelle aventure.



« Je suis très reconnaissant vers tout le monde chez PUBG et KRAFTON de m'avoir laissé tenté ma chance et pour les opportunités qu'ils m'ont offertes au cours des quatre dernières années » a déclaré Brendan « PlayerUnknown » Greene. « Aujourd'hui, je suis ravi de franchir une nouvelle étape dans mon parcours pour créer le genre d'expérience que j'envisage depuis des années. Encore une fois, je suis reconnaissant envers tout le monde chez KRAFTON d'avoir soutenu mes plans, et j'aurai plus à révéler plus sur notre projet à une date ultérieure. »

Brendan Greene opérera depuis Amsterdam, avec une équipe qui « explore les systèmes nécessaires pour permettre une échelle massive dans les jeux en monde ouvert ». PlayerUnknown Productions va-t-il de nouveau révolutionner les expériences en ligne, cette fois avec un open world encore plus poussé ? Affaire à suivre ! D'ici là, PlayerUnknown's Battlegrounds est disponible à partir de 16,47 € sur Amazon.fr.