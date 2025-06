TEST Yakuza 0: Director’s Cut, que vaut la version Switch 2 ?

Comme un Yakuza à Tokyo





Après avoir vu le jour sur PlayStation, la franchise Yakuza (aujourd’hui Like a Dragon) a été portée sur Xbox et PC, mais du côté de Nintendo, SEGA et RGG Studio sont assez timides. Si les deux premiers volets ont eu droit à leurs portages Wii U, seul Yakuza Kiwami, remake du premier opus, est disponible sur Switch 1. Mais, au lancement de la Switch 2, les studios proposent Yakuza 0, dans une Director’s Cut exclusive à la nouvelle console de Nintendo. Nous nous sommes penchés sur le remake de cette préquelle, voici notre test.

Si vous ne connaissez pas la franchise, ce portage sur Switch 2 est un excellent moyen de découvrir Yakuza/Like a Dragon.

Rappelons d’abord que Yakuza 0 a vu le jour à l’origine en 2015, sur PS3 et PS4, avant d’être porté sur PC et Xbox One en 2018 et 2020. Cette Director’s Cut n’apporte pas vraiment d’améliorations graphiques, nous avons là un jeu vieux de 10 ans, mais avec du contenu inédit. Est-ce que cela justifie l’achat d’une Switch 2 et du jeu pour les fans ? Sans doute pas. SEGA n’a rien annoncé à l’heure actuelle, mais il y a de fortes chances que les autres consoles aient aussi droit à cette Director’s Cut à l’avenir. Mais que rajoute-t-elle ?

Eh bien Yakuza 0: Director’s Cut inclut plusieurs cinématiques inédites, durant un peu moins de 30 minutes au total. Alors oui, cela peut paraître impressionnant et important, mais en fait, pas vraiment. Ces vidéos étoffent un peu l’histoire, la réalisation est au niveau du reste du jeu, mais certains choix scénaristiques font grincer des dents et les séquences traînent parfois en longueur. Ces séquences inédites sont au final assez dispensables pour les fans, tandis que les néophytes ne sauront même pas qu’elles n’étaient pas dans le jeu de base.

L’autre nouveauté de cette Director’s Cut est le mode multijoueur Raid Lumière Rouge, à sélectionner depuis le menu principal. En compagnie de trois amis, d’inconnus ou d’IA, il faut enchaîner les combats dans différents niveaux, avec des ennemis de plus en plus nombreux et puissants, jusqu’à un ultime boss pour conclure la mission. C’est du pur combat à la Yakuza, plutôt amusant au début, mais vite répétitif. Il n’est même pas possible de changer de style de combat pendant la mission, le joueur doit acheter plusieurs versions du même personnage, avec un style unique. L’argent gagné sert également à améliorer son personnage, sans quoi il est quasiment impossible de réussir les dernières missions. Autant dire qu’il faut un paquet de parties pour débloquer tout le monde et améliorer ses personnages favoris, mais les affrontements sont trop redondants pour tenir les joueurs en haleine, seuls les plus motivés s’amuseront à faire le meilleur score pour gravir le classement en ligne.

S’il y a bien une dernière nouveauté bien plus intéressante, c’est la présence de sous-titres en français. Eh oui, Yakuza 0 est enfin localisé dans la langue de Molière, les joueurs anglophobes vont enfin pouvoir profiter de cette préquelle avec des textes en français. Côté doublage, SEGA tente de toucher un nouveau public avec des voix anglaises et chinoises, mais pour l’immersion, nous sommes restés sur le doublage japonais, bien évidemment.

Et comment tourne Yakuza 0: Director’s Cut sur Nintendo Switch 2 ? Sans surprise, c’est très propre, il faut dire que le titre a 10 ans. Le jeu profite d’un framerate stable à 60 fps, même pendant les cinématiques, avec une image en 1080p en mode Portable ou en 4K sur une TV. Le rendu est très proche de celui affiché sur PS4 ou Xbox One, les visages sont très détaillés, les textures sont plutôt belles, il n’y a pas d’aliasing en mode Portable (mais un chouia en mode TV) et la ville est vivante, avec pas mal de PNJ (à l’IA datée, ils font parfois n’importe quoi). Il y a cependant un peu de clipping, des détritus apparaissent au sol à quelques mètres devant nous en marchant dans les rues. Le jeu vieillit plutôt bien, mais ce n’est clairement pas une baffe graphique.

Alors, faut-il craquer pour Yakuza 0: Director’s Cut ? Si vous avez déjà le jeu sur une autre plateforme, c’est inutile. Les cinématiques n’apportent pas grand-chose de neuf (pire, elles trahissent ce qui a été raconté avant) et le mode multijoueur est oubliable. Mais si vous ne connaissez pas la franchise ou que les textes en anglais vous rebutent, ce portage sur Switch 2 est un excellent moyen de découvrir Yakuza/Like a Dragon, avec la possibilité d’enchaîner avec Yakuza Kiwami. Espérons désormais que les autres jeux principaux de la saga aient droit à leurs portages sur la nouvelle console de Nintendo.

Les plus Plutôt beau pour un jeu vieux de 10 ans

Des sous-titres en français, enfin !

Les cinématiques inédites qui étoffent un peu l’histoire…

Le mode multijoueur sympathique au début… Les moins … mais certains choix scénaristiques sont douteux

… mais c’est très vite redondant

Si vous avez déjà le jeu, inutile de repasser à la caisse pour ces nouveautés

Notation Verdict 15 20