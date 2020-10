GOG Galaxy 2.0 : une nouvelle boutique en test

Après plusieurs mois de bêta et un lancement un peu plus tôt cette année, GOG lance une boutique en ligne en bêta fermée sur son application GOG Galaxy 2.0. Petit rappel, cette application vous permet de gérer et d'avoir accès à tous vos jeux PC de vos comptes, Blizzard, Steam, Uplay, Xbox, PlayStation, Origin ou encore Epic Games Store, réunis au même endroit. Mais pas que, vous pouvez également voir vos statistiques et interagir avec vos amis.

Depuis son lancement, beaucoup de joueurs ont réclamé de pouvoir acheter des jeux sur GOG.com, mais également sur les autres plateformes depuis GOG Galaxy 2.0. GOG permet à un premier groupe de joueurs de tester la boutique, afin de recueillir leurs avis. La boutique accueillera les jeux de GOG.com et également les jeux exclusivement disponibles sur d'autres plateformes. Notez que les achats bénéficieront de la politique de remboursement de 30 jours, ainsi qu'une assistante technique (et humaine) 7 jours/7 et 24h/24.

Au fil du développement de la bêta interne, GOG continuera d'enrichir le catalogue et d'introduire de nouvelles fonctionnalités à GOG Galaxy 2.0.