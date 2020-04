GOG Galaxy 2.0 : la bêta bientôt terminée, une mise à jour rajoutant les abonnements publiée

L'été dernier, CD Projekt lançait la bêta fermée de GOG Galaxy 2.0, une nouvelle version de sa plateforme de jeux sur PC qui permet de retrouver ses titres au même endroit en y connectant ses comptes Steam, Uplay, Origin, ou encore Epic Games Store. Une idée bienvenue à une époque où les launchers s'accumulent, la mise à jour est en bêta ouverte depuis la fin d'année dernière, mais les choses vont prochainement changer.

Comme l'expliquent les développeurs, la phase de bêta va prochainement arriver à son terme, et tous les utilisateurs de GOG Galaxy vont passer à la version 2.0 :

En attendant, CD Projekt publie déjà une grosse mise à jour, Theia, disponible dans la bêta ouverte, permettant aux joueurs de retrouver leurs services d'abonnements comme le Xbox Game Pass pour PC et Uplay+. Ces services sont de plus en plus populaires, même sur ordinateurs, il était donc difficile de s'en passer pour GOG Galaxy 2.0. Autre nouveauté, la possibilité de personnaliser les paramètres de lancement des fichiers exécutables, bien pratique notamment pour les adeptes du modding. Enfin, quelques bugs sont corrigés et l'interface encore améliorée.