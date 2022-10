Invoke Studios : Tuque Games change de nom et travaille sur un nouveau jeu Dungeons & Dragons AAA sous Unreal Engine 5

Après avoir proposé Livelock en 2016 via le programme Square Enix Collective, Tuque Games a été approché par Wizards of the Coast pour travailler sur un jeu Donjons et Dragons. Il a été racheté par son éditeur en 2019 et a ainsi livré l'Action-RPG coopératif Dungeons & Dragons: Dark Alliance en 2021.

Et maintenant, c'est quoi la suite ? Wizards of the Coast a décidé de repartir sur de nouvelles bases en renommant Tuque Games en Invoke Studios. Il n'y aura à priori pas d'autres changements majeurs, car l'équipe restera la même et continuera à travailler depuis ses locaux à Montréal, en conservant une certaine autonomie sous la tutelle du fondateur Jeff Hattem, qui officiera cependant désormais en temps que vice-président aux côtés de Dominic Guay, venu de chez Ubisoft. Invoke développe d'ailleurs actuellement un nouveau titre inspiré de la licence Dungeons & Dragons, de calibre AAA et conçu avec le moteur Unreal Engine 5.



Un studio autonome et distinct

Dans ses locaux du quartier Saint-Henri, Invoke jouit de l’autonomie d’un studio indépendant, mais avec les vastes ressources que lui procure l’appartenance à une grande famille mondiale. « Nous avons notre propre culture et des méthodes de travail bien à nous, explique Dominic Guay, vice-président et directeur général. Nous valorisons l’autonomie de chaque membre de l’équipe, que chaque personne puisse exprimer son talent pour avoir un maximum d’impact sur nos jeux. De même, nous ne sommes pas que la division montréalaise d’un groupe international. C’est nous qui proposons les idées et la direction des univers que nous concevons. »

L’entreprise travaille d’ailleurs déjà à un jeu AAA – catégorie avec les plus grandes ambitions – dérivé de l’univers Dungeons & Dragons, développé sur le moteur Unreal5. Invoke est l’un des principaux studios montréalais à se concentrer dans les jeux AAA fantastiques et le seul au Canada à le faire auprès des marques adulées de Wizards of The Coast.

« Nous possédons la plus grande et la plus populaire marque d’un jeu de rôle fantastique en Dungeons & Dragons, rappelle Dominic Guay. Une telle marque, avec 50 ans d’histoire, inspire les développeurs et nous donne une vaste liberté de création. Notre créneau sera celui des jeux AAA de haute qualité, et nous aurons les moyens de nos ambitions. »

Une équipe en forte croissance

Figure réputée dans l’industrie, Dominic Guay a œuvré pendant plus de 20 ans au sein du géant Ubisoft, où il a contribué à plusieurs marques telles que Splinter Cell et Far Cry. Il a notamment dirigé la création du succès planétaire Watch_Dogs.

Invoke compte actuellement 80 employés, un mélange de jeunes talentueux et de vétérans ayant contribué à de nombreux succès de l’industrie montréalaise. Le studio a connu une croissance soutenue dans la dernière année en accueillant plusieurs talents clés. Dominic Guay souhaite cependant la faire croître à plus de 200 employés d’ici 2025 pour se donner les moyens de réaliser les projets prévus.

« Notre mission est de créer dans une ambiance positive des jeux fantastiques qui ravissent les joueurs. » Cette mission s’accomplit au quotidien dans un contexte de respect, d’humilité et d’autonomie, toutes des valeurs fondamentales d’Invoke.