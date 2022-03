Elemental Games : les fondateurs d'Avalanche Studios (Just Cause) présentent leur nouveau studio

Vous connaissez forcément Avalanche Studios, une équipe suédoise à l'origine des jeux Just Cause, theHunter, Mad Max ou encore RAGE 2. Il développe actuellement Contraband, mais certains membres ont décidé de vivre une autre aventure : ils ont quitté Avalanche Studios pour fonder Elemental Games.

Elemental Games a en réalité été fondé en août 2021, mais l'équipe n'officialise la nouvelle que cette semaine. Nous retrouvons à sa tête Linus et Viktor Blomberg, cofondateurs d'Avalanche Studios, et ils ont déjà comme ambitions de développer des jeux AAA. Ils ne seront pas seuls, Elemental Games a déjà en son sein des développeurs, anciens de chez Ubisoft, DICE, Epic et Avalanche Studios comme Oskar Blomberg, Kristofer Loffan Labedzki, Robert Krupa, Martin Bergquist, Christian Nilsendahl, Emil Persson, Andreas Tillema et Tobias Ekholm, qui ont travaillé sur Battlefield 1, Fortnite, l'Unreal Engine, les films Star Wars, Épisode IX : L'Ascension de Skywalker et Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban ou encore la série The Mandalorian.

Pour en revenir aux jeux, Elemental Games veut créer des expériences en monde ouvert de haute qualité, tout en restant indépendant, créativement et financièrement. Ce qui n'a finalement rien de bien étonnant, compte tenu des jeux précédemment développés par Avalanche Studios, reste à savoir si ce nouveau studio arrivera à concilier indépendance et ambitions de jeux AAA. Il indique par ailleurs développer une technologie maison pour les mondes ouverts, mais utilisera également des solutions tierces.

Comme toujours, il faudra patienter de longs mois avant de découvrir le premier jeu d'Elemental Games. Vous pouvez retrouver RAGE 2 à 35,99 € chez Gamesplanet.