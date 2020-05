Avalanche Studios Group (theHunter, Just Cause, RAGE 2) s'étend avec un nouveau studio à Liverpool

Jusqu'ici connue sous le nom d'Avalanche Studios, la firme suédoise a décidé de se restructurer et a ouvert en début d'année Expansive Worlds, qui développera les theHunter et d'autres projets, ainsi que Systemic Reaction, qui s'occupera des jeux auto-publiés, à l'instar de Second Extinction dévoilé tout récemment.

Tout ce beau monde est regroupé dans la structure dénommée Avalanche Studios Group, et elle a de grandes ambitions, elle vient en effet d'ouvrir un quatrième studio, à Liverpool. Déjà composé de cinq personnes (en télé-travail actuellement), le nouveau studio va recruter le plus vite possible une vingtaine de personnes et compte atteindre les 50 membres d'ici deux ans. Le studio de Liverpool s'ajoute ainsi à ceux de Stockholm, New York et Malmö, et il aidera ces autres équipes au développement des licences d'Expensive Worlds, même si le studio n'a que theHunter d'affiché sur son CV, ainsi que le moteur Avalanche Engine.

Avalanche Studios Group a déjà 17 années d'expérience, il est donc connu pour les jeux theHunter, Just Cause, Mad Max, RAGE 2, Renegade Ops ou encore Generation Zero. De son côté, Systemic Reaction planche actuellement sur Second Extinction, attendu en fin d'année sur PC, Xbox One et Xbox Series X.

Lire aussi : Second Extinction : une bêta prévue pour exterminer des dinosaures en coop, voici comment obtenir une clé