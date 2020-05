Second Extinction : le nouveau jeu d'Avalanche Studio se montre déjà avec des dinosaures

En mars dernier, Avalanche Studios se transformait en vrai groupe et lançait Systemic Reaction, « nouveau » studio qui teasait alors un jeu de tir contre des monstres. Eh bien, ce jeu, c'est Second Extinction, et il a eu droit à une première vraie bande-annonce de l'Inside Xbox d'aujourd'hui.

Second Extinction sera donc un FPS coopératif jusqu'à trois joueurs, ces derniers devant faire équipe afin d'affronter des dinosaures modifiés génétiquement, en utilisant les armes et capacités uniquement des personnages. Dans cet univers, ces monstres ont ravagé la Terre, mais il reste quelques survivants, bien décidés à plomber ces créatures terrifiantes et mortelles.

Second Extinction est attendu sur PC, Xbox Series X et Xbox One a une date encore inconnue.