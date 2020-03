Avalanche Studios Group : un nouveau jeu et une nouvelle identité pour les développeurs de Just Cause

Avalanche Studios s'est fait un nom dès son premier jeu sorti en 2006 : Just Cause. Le studio suédois basé à Stockholm, Malmö et New York a depuis continué à se faire connaître avec des suites de la franchise, mais aussi avec la saga theHunter, Mad Max ou même sa collaboration avec id Software sur RAGE 2, allant même jusqu'à éditer son premier jeu l'année dernière avec Generation Zero.

Histoire de se donner un peu plus d'aplomb pour encore mieux évoluer dans les années à venir, la société a décidé de changer d'identité, et de devenir Avalanche Studios Group. Les développeurs vont désormais officier au travers de trois divisions différentes. L'une s'appellera toujours Avalanche Studios, et s'occupera des projets et franchises majeures, avec les équipes de Just Cause 4 et RAGE 2.

Une partie de la société se nomme désormais Expansive Worlds, et chapeautera theHunter et les autres futurs projets des créateurs de la série, tandis que Systemic Reaction s'occupera enfin des jeux en auto-édition type Generation Zero.

La nouvelle génération de jeux made by Avalanche Studios Group fait d'ailleurs déjà parler d'elle avec un teaser d'un projet dirigé par Systemic Reaction. Nous y voyons un monde enneigé, une grotte sombre... puis un extrait express de ce qui semble être un FPS avec des monstres. Déjà un successeur pour Generation Zero ? Affaire à suivre !