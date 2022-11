Monster Hunter : Capcom et TiMi Studios annoncent un nouveau jeu mobile

Capcom a su mettre sa franchise Monster Hunter sur le devant de la scène avec MH: World, qui compte 18,5 millions d'exemplaires vendus sur ordinateurs et consoles de salon, sans son extension Iceborne. Sur Switch, la licence cartonne aussi, avec 11,2 millions de copies de Monster Hunter Rise écoulées sur la console de Nintendo (et PC).

Mais Capcom veut désormais s'attaquer à un autre marché, celui du jeu vidéo sur mobiles, et il vient d'annoncer le développement d'un jeu Monster Hunter par TiMi Studios. Le développeur chinois connait bien ce terrain, il est déjà l'auteur de titres à succès sur mobiles comme Honor of Kings et Arena of Valor qui ont un énorme succès en Asie, mais aussi Call of Duty: Mobile et Pokémon UNITE, plus connus dans nos contrées. TiMi Studios déclare dans un communiqué :

Le jeu en cours de développement reproduira les techniques de chasse qui définissent la série des Monster Hunter et offrira aux joueurs une nouvelle expérience unique sur appareils mobiles ! Ce premier partenariat entre TiMi et Capcom combinera l’expérience et les forces des deux studios, ce qui permettra à la licence Monster Hunter de s'étendre à d'autres plateformes. Les joueurs du monde entier (anciens comme nouveaux) pourront ainsi être libres de chasser comme ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent !

Ce jeu mobile Monster Hunter reste donc encore bien mystérieux, les fans attendent bien sûr d'en savoir davantage sur cet intrigant projet. Vous pouvez retrouver Monster Hunter World à 26,99 € sur Gamesplanet.