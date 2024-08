Neva : le nouveau jeu de Nomada Studio (GRIS) nous envoûtera bien cette année, sa date de sortie dévoilée

L'année dernière, l'éditeur Devolver Digital et les développeurs espagnols de Nomada Studio à qui nous devons la perle indépendante qu'est GRIS avaient dévoilé Neva, une aventure mêlant puzzles et plateformes promettant d'être tout aussi incroyable. Depuis, nous avons pu découvrir son gameplay en juin dernier et certains médias ont eu l'occasion de poser leurs mains dessus. C'est lors de la première partie de l'Indie World & Nintendo Direct: Partner Showcase qu'il a refait une belle apparition avec une excellente nouvelle à la clé.

En effet, ce qu'il faut retenir de cette nouvelle bande-annonce, c'est que Neva sera disponible le 15 octobre sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC au prix de 19,99 €. Dans leur recherche d'un lieu où vivre en paix au sein d'un monde se mourant, Alba et la jeune louve Neva devront combattre des créatures pour le moins étranges.

Neva traite du lien puissant qui unit une jeune femme et un magnifique loup, dans un monde en pleine décrépitude. Suite à une rencontre traumatisante avec les forces des ténèbres, Alba se voit liée à un louveteau espiègle et curieux. Ensemble, ils vont vivre des aventures pleines de dangers, de rencontres et de défis, qui permettront à l'animal de gagner en maturité. L'exploration de cet univers damné, presque éteint, permettra à leur relation d'évoluer.

Construit sur les fondations de Gris, Neva explore un univers empreint de délicatesse où la direction artistique époustouflante, l'animation ciselée et la bande originale envoûtante signée Berlinist se percutent dans un maelstrom d'images et de sons bouleversants. Contrairement à leur précédente production, Neva offre également des combats légers et intuitifs qui voient Alba contrôler de concert son épée et son acolyte contre des hordes de créatures monstrueuses.