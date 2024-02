Endurance Motorsport Series, un nouveau jeu de simulation teasé par un studio français

KT Racing a passé des années à développer les jeux WRC, mais la licence est désormais entre les mains d'EA Games. Le studio français s'occupe donc avec Test Drive Unlimited Solar Crown, mais ça ne lui suffit pas. Lors de la Nacon Connect 2024, il a dévoilé Endurance Motorsport Series, un nouveau jeu de simulation automobile.

Comme son nom l'indique, Endurance Motorsport Series mettera à l'honneur les courses d'endurance, avec une expérience de jeu du côté du pilote, mais également du côté des ingénieurs dans le garage. Le titre profitera de véhicules et circuits sous licence officielle, voici une présentation :

Dans le sport mécanique, l'endurance fait partie des disciplines les plus complètes et exigeantes. Plus que pour d’autres, une parfaite coordination de l’équipe est la clé du succès. Endurance Motorsport Series vous fait vivre cette expérience en incarnant évidemment le pilote, mais vous emmène aussi au cœur du pit, dans la peau des ingénieurs de course.

Endurance Motorsport Series propose un gameplay unique où les prises de décisions et la stratégie de course en fonction des événements (incidents, météo…) deviennent aussi importantes que la précision de votre pilotage. L’objectif étant de trouver le meilleur équilibre entre vitesse et régularité pour viser la victoire.

Au-delà de la durée des courses qui représente déjà un vrai défi, l’endurance se caractérise par la présence en simultané sur la piste, de différentes catégories de voitures. Vous évoluez au coeur d’une sélection des meilleures Hypercars, LMP2 et GT des plus grands constructeurs.

Développé sur le KT Engine, moteur spécialisé dans la simulation de sports mécaniques, Endurance Motorsport Series propose une conduite réaliste et une reproduction exacte de quelques-uns des circuits les plus mythiques au monde.