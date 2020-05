Second Extinction : une bêta prévue pour exterminer des dinosaures en coop, voici comment obtenir une clé

Nous avons découvert cette semaine Second Extinction, le tout premier jeu de Systemic Reaction, entité d'Avalanche Studios Group. Le concept se résume en une phrase : tuer des dinosaures dans des parties jouables en coopération à trois.

Cela suffit à attiser la curiosité, surtout pour les joueurs en mal de créatures préhistoriques et de titres à la Turok. Second Extinction n'a pas encore de date de sortie, mais il se laissera approcher avant son lancement dans le cadre d'une bêta à l'été 2020, pour le moment seulement prévue sur PC et pas sur Xbox One/Series X.

Pour être sûr d'y participer, il faut rejoindre la campagne War Support organisée par les développeurs. Pour cela, vous devez enregistrer votre e-mail personnel, suite à quoi vous débloquerez un avatar pour le forum officel, et obtiendrez surtout un lien unique : ce dernier doit être transmis à vos amis pour qu'ils s'inscrivent à la liste des diffusions des infolettres et rejoignent l'effort de guerre.

En invitant un ami, vous obtiendrez une clé pour la bêta le moment venu, mais vous recevrez aussi une plaque d'identification, une skin d'arme et une emote si vous réussissez à en rallier trois, cinq ou sept. Toutes les récompenses ne pourront a priori être débloquées que sur la version PC de Second Extinction.

